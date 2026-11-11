Kim Ji Hun dan Park Ju Hyun Bintangi Drama Baru Sigor Amour, Tayang Januari 2027

JawaPos.com - Drama terbaru Sigor Amour umumkan jajaran pemain lengkapnya. Serial produksi TV CHOSUN ini akan menghadirkan Kim Ji Hun, Park Ju Hyun, Kwak Si Yang, dan sejumlah aktor senior dalam cerita romantis yang berlatar kehidupan pasar tradisional. Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2027.

Mengutip laporan Soompi, Park Ju Hyun, Jo Jae Yoon, Kwak Si Yang, Kim Ye Won, Park Sang Myun, Im Won Hee, Yoon Bok In, So Hee Jung, dan Park Joon Myun telah dikonfirmasi bergabung bersama Kim Ji Hun.

Kehadiran para pemain dari berbagai generasi ini diharapkan menghadirkan cerita yang memadukan romansa, komedi, dan dinamika kehidupan masyarakat.

Kim Ji Hun memerankan Ki Ho Tae, seorang pengacara penagih utang yang percaya bahwa uang bisa menyelesaikan hampir semua masalah.

Hidupnya berubah setelah sebuah kejadian tak terduga membawanya ke Pasar Myeongsan. Di tempat baru tersebut, ia bertemu dengan berbagai karakter yang perlahan mengubah cara pandangnya. Karakter Ki Ho Tae digambarkan memiliki sikap keras dan tajam, tetapi juga menyimpan sisi kemanusiaan yang hangat.

Park Ju Hyun berperan sebagai Hong Mi Jin, penjaga sementara toko daging Jinmi di Pasar Myeongsan. Ia merupakan perempuan tangguh yang memiliki prinsip kuat dan tidak tahan melihat ketidakadilan.

Kepribadiannya kerap berbenturan dengan Ki Ho Tae, terutama karena keduanya memiliki pandangan hidup yang berbeda. Pertengkaran mereka perlahan berkembang menjadi hubungan romantis yang penuh dinamika.

Kwak Si Yang turut meramaikan cerita sebagai Kwak Jung Beom, seorang ahli arsitektur dan desain lanskap lulusan Harvard dari keluarga berada.

Ia memiliki ambisi besar dan terlibat persaingan dengan Ki Ho Tae untuk mendapatkan perhatian Hong Mi Jin. Sementara itu, Kim Ye Won memerankan Bae Ju Mi, instruktur Pilates yang dikenal sebagai sosok pembuat kehebohan di pasar. Karakternya digambarkan unik, ceria, dan sering bertindak di luar dugaan.

Deretan aktor senior juga akan menghidupkan suasana Pasar Myeongsan. Jo Jae Yoon berperan sebagai Kim Il Bong, ketua asosiasi pedagang yang memiliki pengaruh besar.

Park Sang Myun menjadi pemilik toko hasil bumi, Im Won Hee memerankan pemilik toko kue beras, Yoon Bok In berperan sebagai pemilik restoran ayam, So Hee Jung menjadi pengelola pusat kebugaran, sedangkan Park Joon Myun memerankan pedagang sayuran.