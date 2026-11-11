Kang Ha Neul dan Kim Hye Jun Bintangi Drama Medis Mind Doctor, Tayang 2027

JawaPos.com - Kang Ha Neul dan Kim Hye Jun akan beradu akting dalam drama terbaru berjudul Mind Doctor. Keduanya akan ditemani Heo Joon Ho dan Kim Sun Young yang turut memperkuat jajaran pemain.

Drama ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027 dan menawarkan cerita berbeda dengan menyoroti dunia psikiatri serta perjalanan memahami perasaan manusia.

Mengutip laporan Soompi, Mind Doctor mengisahkan seorang ahli bedah jenius yang meninggalkan dunia operasi setelah kematian kakaknya. Ia kemudian berpindah ke departemen psikiatri dan perlahan belajar memahami hati orang lain.

Melalui perjalanan tersebut, drama ini akan mengeksplorasi sisi misterius pikiran manusia sekaligus proses pemulihan emosional.

Kang Ha Neul dipercaya memerankan Lee Si Chan, mantan ahli bedah jenius yang memiliki kemampuan operasi sempurna, tetapi dikenal dingin dan kurang memiliki empati. Kehilangan sang kakak menjadi titik balik dalam hidupnya hingga ia memutuskan menjadi dokter residen psikiatri.

Perubahan lingkungan kerja itu perlahan membuat Lee Si Chan mulai memahami perasaan pasien sekaligus menghadapi sisi emosional dirinya sendiri. Peran ini juga menjadi debut Kang Ha Neul dalam genre drama medis sejak memulai karier akting.

Kim Hye Jun akan berperan sebagai Go Jung Hyun, dokter residen psikiatri tahun kedua sekaligus mentor Lee Si Chan. Berbeda dari juniornya, Go Jung Hyun memiliki kebanggaan dan kecintaan besar terhadap profesinya.

Ia kerap berselisih dengan Lee Si Chan yang sebelumnya memandang rendah bidang psikiatri. Pertemuan dua karakter dengan prinsip berbeda ini diperkirakan menghadirkan dinamika menarik di lingkungan rumah sakit.

Heo Joon Ho memerankan Kim Man Cheol, mentor Lee Si Chan saat masih menjadi ahli bedah sekaligus kepala rumah sakit. Ia berusaha membawa Lee Si Chan kembali ke departemen bedah setelah sang dokter memilih pindah ke bagian psikiatri di rumah sakit cabang.