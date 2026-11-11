Kim Jae Young Bergabung dengan Fantagio, Siap Jadi Villain di The Roundup 5

JawaPos.com - Kim Jae Young mulai babak baru dalam perjalanan kariernya dengan bergabung bersama agensi Fantagio. Kabar tersebut diumumkan pada 10 November 2026, bersamaan dengan informasi mengenai proyek film terbarunya, The Roundup 5.

Dalam film kelima waralaba aksi populer tersebut, Kim Jae Young dipersiapkan untuk menunjukkan sisi berbeda melalui peran antagonis yang intens.

Mengutip laporan Zapzee, Fantagio mengonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Kim Jae Young.

Agensi tersebut menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar sang aktor dapat mengembangkan kemampuan serta membangun perjalanan kariernya melalui berbagai proyek akting.

Sebelum dikenal sebagai aktor, ia mengawali karier dari dunia modeling. Ia kemudian memulai debut akting melalui film No Breathing pada 2013.

Sejak saat itu, Kim Jae Young terus memperluas pengalaman dengan membintangi sejumlah drama, seperti Reflection of You, Love in Contract, The Judge from Hell, dan Idol I.

Namanya juga semakin menarik perhatian lewat drama romantis komedi TVING Make Me Tremble. Dalam serial tersebut, ia memerankan Dokgo Dal dan memperlihatkan sisi akting yang lebih ringan serta penuh pesona.

Penampilannya menjadi kontras dengan proyek berikutnya, karena ia akan beralih dari karakter romantis menuju sosok penjahat dalam The Roundup 5.

Keterlibatan Kim Jae Young dalam The Roundup 5 menjadi salah satu hal yang paling dinantikan dari perjalanan karier barunya. Ia dipastikan mengambil peran villain dalam film yang kembali dibintangi Ma Dong Seok tersebut.

Transformasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mengeksplorasi karakter yang lebih keras dan menantang, sekaligus memperlihatkan jangkauan akting di luar genre romantis.

Bergabungnya Kim Jae Young juga membuatnya berada di bawah naungan agensi yang menaungi sejumlah nama populer, termasuk Kim Seon Ho, Mun Ka Young, Lee Sung Kyung, Lee Se Young, Ong Seong Wu, Cha Jun Hwan, ASTRO, dan LUN8.