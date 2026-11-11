Taeyeon Rilis Teaser Perdana Unspecial, Album Penuh Keempat Berisi 12 Lagu

JawaPos.com - Taeyeon SNSD sapa penggemar melalui album solo terbarunya. Penyanyi bernama lengkap Kim Taeyeon tersebut mengumumkan tanggal comeback sekaligus merilis teaser perdana untuk album penuh keempat bertajuk Unspecial.

Karya terbaru ini dijadwalkan meluncur pada 30 November 2026 dan menjadi salah satu rilisan musik K-pop yang dinantikan menjelang akhir tahun.

Mengutip laporan Soompi, pengumuman comeback disampaikan pada 9 November tengah malam waktu Korea Selatan.

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Dalam video teaser berjudul Curtain Raiser, Taeyeon memperlihatkan suasana ruangan dengan dekorasi bernuansa vintage. Judul Unspecial serta tanggal perilisan album turut ditampilkan sebagai petunjuk awal mengenai konsep yang akan diusung.

Album Unspecial akan menjadi full album keempat Taeyeon setelah INVU yang dirilis pada Februari 2022. Berdasarkan informasi yang diberitakan The Korea Times, album ini berisi 12 lagu dengan judul utama yang sama.

SM Entertainment menyebut karya tersebut akan memperlihatkan kedalaman emosi Taeyeon melalui ekspresi vokal yang lebih halus.

Judul Unspecial membawa gagasan tentang menemukan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut memberikan kesan bahwa momen sederhana yang sering dianggap biasa ternyata dapat menyimpan makna mendalam.

Teaser perdana juga memancing rasa penasaran melalui penggunaan benang, jarum, kain, dan dedaunan yang menciptakan atmosfer klasik sekaligus misterius.

Taeyeon juga telah menyiapkan rangkaian promosi menjelang perilisan album. Berdasarkan jadwal yang diumumkan melalui kanal resminya pada 10 November, konten promosi akan dimulai pada 16 November dengan trailer video, dilanjutkan foto teaser, informasi album, highlight medley, hingga teaser video musik.