Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 22.24 WIB

Efek V BTS Kembali Terbukti, Busana Tradisional Peru Jadi Incaran Penggemar

V BTS (x @kchartsmaster) - Image

V BTS (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Popularitas V BTS membuktikan pengaruh besarnya terhadap tren belanja dan produk lokal. Kali ini, sebuah ponco tradisional asal Peru mendadak menjadi incaran penggemar setelah dikenakan sang idol dalam konser ARIRANG World Tour.

Menariknya, pakaian buatan tangan tersebut sebelumnya hampir satu tahun tidak berhasil terjual di toko tempatnya dipasarkan.

Mengutip laporan Allkpop, fenomena ini bermula ketika para anggota BTS mengenakan ponco tradisional Peru dalam penampilan mereka di negara tersebut. Ponco pilihan V secara khusus menarik perhatian setelah konser.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal Latina Television, pemilik toko mengungkapkan bahwa pakaian tersebut akhirnya terjual kepada seorang penggemar dan langsung memicu banyak pertanyaan mengenai cara mendapatkannya.

Sang pemilik toko juga menceritakan bahwa V memilih sendiri warna ponco tersebut melalui konsultasi panggilan video. Ia mengaku tidak menyangka barang yang selama berbulan-bulan hanya terpajang di toko akhirnya mendapatkan perhatian besar setelah dikenakan bintang K-pop tersebut.

Proses pembuatannya pun tidak sederhana karena setiap ponco dikerjakan secara manual. Bahkan, pengrajin kesulitan menyelesaikan satu potong dalam sehari sehingga lonjakan permintaan menjadi tantangan tersendiri.

Efek popularitas V ternyata tidak hanya berdampak pada ponco. Kaos bergambar yang dikenakannya saat sesi soundcheck di Peru juga dilaporkan terjual habis setelah penggemar mengetahui mereknya.

Fenomena serupa sebelumnya terjadi di Chile. Sebotol anggur yang terlihat dalam unggahan Instagram V ketika mengunjungi kebun anggur dilaporkan habis di sejumlah saluran penjualan resmi dalam waktu sekitar dua jam.

Distributor resmi di Korea Selatan bahkan mengumumkan bahwa produk tersebut baru akan tersedia kembali sekitar dua bulan kemudian.

Pengaruh V juga pernah dirasakan pedagang makanan lokal di Meksiko. Saat BTS menggelar konser di negara tersebut pada Mei 2026, V terlihat menikmati banderilla, camilan khas Meksiko yang menyerupai corn dog.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jimin BTS Dinobatkan sebagai King of K-Pop 2026, Raih Gelar Delapan Tahun Berturut-turut - Image
Entertainment

Jimin BTS Dinobatkan sebagai King of K-Pop 2026, Raih Gelar Delapan Tahun Berturut-turut

Rabu, 11 November 2026 | 23.00 WIB

Gugatan Plagiarisme Lagu 'SWIM' BTS Resmi Dicabut, Tiga Penulis Lagu Mundur - Image
Music & Movie

Gugatan Plagiarisme Lagu 'SWIM' BTS Resmi Dicabut, Tiga Penulis Lagu Mundur

Minggu, 8 November 2026 | 02.57 WIB

BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser - Image
Music & Movie

BTS Siapkan Tambahan Jadwal ARIRANG World Tour, HYBE Bocorkan Rencana Grup dan Solo Setelah Konser

Kamis, 5 November 2026 | 20.46 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore