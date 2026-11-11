Efek V BTS Kembali Terbukti, Busana Tradisional Peru Jadi Incaran Penggemar

JawaPos.com - Popularitas V BTS membuktikan pengaruh besarnya terhadap tren belanja dan produk lokal. Kali ini, sebuah ponco tradisional asal Peru mendadak menjadi incaran penggemar setelah dikenakan sang idol dalam konser ARIRANG World Tour.

Menariknya, pakaian buatan tangan tersebut sebelumnya hampir satu tahun tidak berhasil terjual di toko tempatnya dipasarkan.

Mengutip laporan Allkpop, fenomena ini bermula ketika para anggota BTS mengenakan ponco tradisional Peru dalam penampilan mereka di negara tersebut. Ponco pilihan V secara khusus menarik perhatian setelah konser.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal Latina Television, pemilik toko mengungkapkan bahwa pakaian tersebut akhirnya terjual kepada seorang penggemar dan langsung memicu banyak pertanyaan mengenai cara mendapatkannya.

Sang pemilik toko juga menceritakan bahwa V memilih sendiri warna ponco tersebut melalui konsultasi panggilan video. Ia mengaku tidak menyangka barang yang selama berbulan-bulan hanya terpajang di toko akhirnya mendapatkan perhatian besar setelah dikenakan bintang K-pop tersebut.

Proses pembuatannya pun tidak sederhana karena setiap ponco dikerjakan secara manual. Bahkan, pengrajin kesulitan menyelesaikan satu potong dalam sehari sehingga lonjakan permintaan menjadi tantangan tersendiri.

Efek popularitas V ternyata tidak hanya berdampak pada ponco. Kaos bergambar yang dikenakannya saat sesi soundcheck di Peru juga dilaporkan terjual habis setelah penggemar mengetahui mereknya.

Fenomena serupa sebelumnya terjadi di Chile. Sebotol anggur yang terlihat dalam unggahan Instagram V ketika mengunjungi kebun anggur dilaporkan habis di sejumlah saluran penjualan resmi dalam waktu sekitar dua jam.

Distributor resmi di Korea Selatan bahkan mengumumkan bahwa produk tersebut baru akan tersedia kembali sekitar dua bulan kemudian.