Jisoo BLACKPINK Teken Kontrak dengan Agensi Besar AS, Satu Manajemen dengan Adele dan Bruno Mars

JawaPos.com - Jisoo ambil langkah baru untuk perluas kariernya di industri hiburan internasional. Penyanyi sekaligus aktris tersebut resmi bergabung dengan William Morris Endeavor (WME), salah satu agensi talenta besar asal Amerika Serikat.

Melalui kerja sama ini, WME akan mewakili aktivitas Jisoo di berbagai pasar dunia, seiring perkembangan karier solonya di bidang musik dan hiburan.

Mengutip laporan Allkpop, kabar penandatanganan kontrak tersebut terungkap pada 6 November. Bergabungnya Jisoo membuat namanya masuk dalam jajaran artis yang berada di bawah naungan WME.

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Agensi tersebut dikenal mewakili sejumlah bintang internasional, termasuk Adele, Coldplay, Billie Eilish, Justin Timberlake, Bruno Mars, dan Backstreet Boys.

Kesepakatan ini datang tidak lama setelah Jisoo merilis single solo terbarunya berjudul ADDICTED pada 30 Oktober 2026. Lagu tersebut menyusul CLICK, yang lebih dahulu diperkenalkan sebagai single pra-rilis.

Selain kedua lagu tersebut, Jisoo juga dikabarkan tengah mempersiapkan lagu baru berjudul Sun Showers yang disebut akan menjadi bagian dari soundtrack film The Angry Birds Movie 3.

Jisoo terus mengembangkan aktivitasnya di dunia akting dan fashion. Ia sebelumnya membintangi serial Netflix Newtopia dan Boyfriend on Demand, serta dikenal sebagai duta global sejumlah merek ternama seperti Dior dan Cartier. Beragam aktivitas tersebut memperlihatkan kiprahnya yang tidak hanya terbatas pada panggung musik K-pop.

Bergabung dengan WME juga tidak berarti Jisoo meninggalkan perusahaan pribadinya, BLISSOO. Sejak Februari 2024, ia mengelola aktivitas solonya melalui perusahaan tersebut, sementara kegiatan BLACKPINK tetap berjalan bersama YG Entertainment.

WME kini berperan sebagai agensi perwakilan untuk aktivitas globalnya, sehingga kerja sama ini menjadi tambahan dalam struktur pengelolaan karier Jisoo.