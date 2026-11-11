Sinopsis The Hunger Games: Sunrise on the Reaping Kembali dengan Kisah Haymitch Muda

JawaPos.com - Waralaba The Hunger Games kembali menghadirkan kisah dari dunia distopia Panem melalui film terbaru berjudul The Hunger Games: Sunrise on the Reaping yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 November 2026.

Film ini membawa penonton ke masa 24 tahun sebelum peristiwa dalam film pertamanya dengan berfokus pada perjalanan Haymitch Abernathy muda. Mengangkat peristiwa pagi pengundian peserta Hunger Games ke-50. Momen ini dikenal sebagai Second Quarter Quell, sebuah edisi khusus yang memiliki aturan lebih kejam dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Cerita mengikuti Haymitch Abernathy (Joseph Zada), remaja berusia 16 tahun dari Distrik 12 yang terpilih menjadi peserta permainan mematikan tersebut. Dalam edisi ke-50, setiap distrik harus mengirimkan dua kali lipat jumlah peserta. Artinya, sebanyak 48 remaja harus bertarung untuk bertahan hidup di arena.

Di tengah kompetisi, Haymitch menjalin aliansi dengan Maysilee Donner (Mckenna Grace) dan sejumlah peserta lainnya. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman dari sesama peserta, tetapi juga harus berhadapan dengan sistem Capitol yang mengendalikan jalannya permainan.

Konflik semakin rumit ketika Presiden Coriolanus Snow (Ralph Fiennes) memperlihatkan kekuasaannya. Haymitch berusaha bertahan sekaligus melawan kendali Capitol dari dalam arena. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting yang membentuk sosok Haymitch sebelum dikenal sebagai mentor Katniss Everdeen.

Film ini turut menghadirkan sejumlah karakter yang sudah dikenal dalam waralaba The Hunger Games. Elle Fanning memerankan Effie Trinket muda, Jesse Plemons sebagai Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin sebagai Caesar Flickerman, serta Glenn Close sebagai Drusilla Sickle.

Selain itu, Maya Hawke hadir sebagai Wiress, Whtiney Peak sebagai Lenore Dove Baird, dan Kelvin Harrison Jr. sebagai Beetee Latier. Jennifer Lawrence dan Josh Hutcherson juga dikabarkan kembali muncul melalui penampilan khusus sebagai Katniss Everdeen dan Peeta Mellark.

Disutradarai Francis Lawrence, film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Suzanne Collins yang diterbitkan pada 2025. Skenario ditulis oleh Billy Ray dan Michael Lesslie, sementara Nina Jacobson dan Brad Simpson kembali terlibat sebagai produser bersama Francis Lawrence.