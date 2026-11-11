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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 21.13 WIB

Lim Seulong Ungkap Kwon Eun Bi Langsung Menelepon Setelah Mendengar Lagu Duet Vibes

Lim Seulong dan Kwon Eun Bi (allkpop) - Image

Lim Seulong dan Kwon Eun Bi (allkpop)

JawaPos.com - Lim Seulong 2AM bagikan cerita menarik di balik kolaborasinya dengan Kwon Eun Bi dalam lagu duet berjudul Vibes.

Menurut laporan Allkpop, Kwon Eun Bi langsung menghubungi Lim Seulong setelah mendengar lagu tersebut. Reaksi spontan itu menjadi salah satu cerita menarik di balik pertemuan musikal kedua penyanyi dengan karakter vokal berbeda.

Single Vibes dirilis pada 28 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital. Lagu ini menggambarkan perasaan bebas dan menyenangkan ketika seseorang sejenak meninggalkan rutinitas yang melelahkan untuk menikmati udara segar di taman tepi Sungai Han. Suasananya dibuat ringan, hangat, dan penuh semangat.

Vibes memadukan melodi manis dengan irama bass funky serta permainan gitar yang dinamis. Lim Seulong menghadirkan warna vokal lembut dan hangat, sementara Kwon Eun Bi memberikan sentuhan suara jernih yang menyegarkan. Perpaduan keduanya menciptakan harmoni yang terasa santai sekaligus romantis.

Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi Kwon Eun Bi untuk memperluas eksplorasi musiknya. Mantan anggota IZ*ONE tersebut selama ini dikenal melalui penampilan solo dengan berbagai konsep dan genre. Lewat Vibes, ia memperlihatkan sisi vokal yang lebih lembut dan berbeda dari citra panggungnya yang energik.

Sementara itu, Lim Seulong telah dikenal sebagai penyanyi yang memiliki pengalaman panjang dalam proyek duet. Anggota 2AM tersebut sebelumnya pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi, termasuk IU, Sunye, Joy, dan Yoon Hyun-sang.

Kemampuannya membangun harmoni dengan penyanyi lain membuat kolaborasi bersama Kwon Eun Bi menjadi salah satu proyek yang menarik perhatian penggemar.

Keduanya menawarkan lagu yang cocok menemani waktu santai dengan suasana cerah dan menyenangkan. Respons Kwon Eun Bi setelah mendengar lagu tersebut, sebagaimana disorot dalam pemberitaan Allkpop, turut memperlihatkan antusiasme di balik kolaborasi mereka. Lagu ini sekaligus menjadi pertemuan dua karakter vokal yang saling melengkapi.

Editor: Hanny Suwindari
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