Kontroversi Cho Jin-woong Tak Hentikan Signal 2, tvN Ungkap Alasan Tetap Menayangkan Drama

JawaPos.com - tvN mengumumkan jadwal penayangan drama The Second Signal atau Signal 2 setelah sempat tertunda akibat kontroversi Cho Jin-woong.

Sekuel drama populer Signal tersebut tayang mulai 7 Desember 2026. Keputusan ini menjadi perhatian karena Cho Jin-woong, salah satu pemeran utamanya, sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari dunia hiburan setelah masa lalunya sebagai pelaku kenakalan remaja terungkap.

Dalam pernyataan resminya, tvN menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud membela ataupun membenarkan tindakan sang aktor dengan tetap menayangkan drama tersebut.

Pihak stasiun televisi menjelaskan bahwa The Second Signal merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan banyak pemain, sutradara, penulis, staf produksi, dan kru selama proses perencanaan hingga pascaproduksi.

Karena itu, mereka merasa perlu memisahkan penilaian terhadap seorang pemeran dengan nilai karya serta usaha seluruh orang yang terlibat.

Mengutip laporan Sports Chosun, tvN juga mengungkapkan bahwa mereka sempat mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi kemunculan Cho Jin-woong.

Salah satunya adalah menggunakan teknologi pengolahan video dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengganti karakter yang diperankannya.

Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa teknologi tersebut belum mampu menggantikan ekspresi akting dan menjaga alur cerita secara alami. Akhirnya, pihak produksi memutuskan untuk tetap menggunakan adegan Cho dalam versi final drama.

The Second Signal merupakan kelanjutan dari drama kriminal Signal yang tayang pada 2016. Serial terbaru ini kembali mempertemukan Kim Hye-soo, Lee Je-hoon, dan Cho Jin-woong.

Dalam cerita sebelumnya, Cho memerankan detektif Lee Jae-han, salah satu karakter penting yang menjadi bagian dari hubungan komunikasi lintas waktu dalam penyelidikan kasus kriminal. Drama ini terdiri dari delapan episode dan telah menyelesaikan proses syuting sejak Agustus 2025.

Kontroversi bermula pada Desember 2025 setelah laporan mengenai dugaan tindak kriminal yang dilakukan Cho Jin-woong ketika masih remaja mencuat ke publik.

Agensinya mengakui bahwa sang aktor pernah melakukan tindakan keliru saat masih di bawah umur. Cho kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengumumkan penghentian seluruh aktivitasnya di industri hiburan pada 6 Desember 2025.

Ia mengakui sebagian besar tuduhan terkait masa lalunya, tetapi membantah keterlibatan dalam tuduhan kekerasan seksual.

The Second Signal akan tayang setiap Senin dan Selasa, lebih malam dibandingkan slot penayangan yang biasanya digunakan. Dua episode pertama akan ditayangkan berurutan pada 7 Desember, kemudian episode ketiga menyusul pada 8 Desember.