Angkat Kisah Asmara Remaja, Niceta Rilis Single Perdana 'Apa Ini Namanya Cinta'

JAKARTA – Penyanyi dan pianis remaja Niceta merilis single perdana berjudul “Apa Ini Namanya Cinta” pada 11 November 2026 melalui label Micvi Records.

Lagu bergenre contemporary teen pop tersebut mengangkat kisah cinta pertama yang tumbuh dari persahabatan di lingkungan sekolah.

Penyanyi berusia 14 tahun itu menggambarkan perubahan perasaan ketika seorang teman mulai terasa istimewa. Lagu ini dikemas melalui melodi ceria dan aransemen pop yang dinamis.

“Lagu ini ceritanya tentang perasaan remaja yang awalnya berteman, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Aku berharap teman-teman yang mendengarkan bisa ikut merasakan cerita dan kebahagiaan dalam lagu ini,” ungkap Niceta.

Lagu tersebut lahir dari kolaborasi keluarga. Lirik ditulis oleh kakaknya, Alena Gracia, sementara komposisi musik diciptakan sang ayah, Heru Krisna. Kakak Niceta lainnya, Calista Amadea, bersama Alena juga mengisi bagian vokal latar.

Alena mengatakan, inspirasi lirik berasal dari cerita Niceta tentang pertemanan dan kehidupan di sekolah. Pengalaman tersebut mengingatkannya pada masa SMP, ketika persahabatan dan cinta pertama menjadi bagian dari kehidupan remaja.

“Inspirasi lirik lagu ini datang dari cerita-cerita Niceta tentang teman-temannya dan suasana di sekolah. Mendengar ceritanya, aku jadi teringat masa-masa SMP-ku sendiri, ketika persahabatan, rasa suka, dan cinta pertama menjadi bagian dari pengalaman remaja. Dari situ aku mencoba menuangkan perasaan-perasaan sederhana itu ke dalam lirik yang ringan, manis, dan dekat dengan kehidupan anak sekolah. Mungkin banyak remaja pernah merasakan hal yang sama, ketika seorang teman tiba-tiba terasa lebih istimewa,” ujar Alena.

Sementara itu, Heru Krisna mengatakan, keterlibatan keluarga dalam produksi lagu tersebut menjadi bagian dari proses putrinya mengembangkan kemampuan bermusik dan mengekspresikan diri.

“Bagi kami, musik menjadi salah satu ruang untuk bertumbuh, belajar, dan berkarya bersama sebagai keluarga. Melalui lagu ini, kami ingin mendukung Niceta untuk berani mengekspresikan diri, mengembangkan talentanya, dan terus belajar menjadi musisi yang memiliki karakter. Harapannya, karya sederhana ini juga bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang,” ujar Heru.