ONEWE Umumkan Konser Desember 2026, Siap Padukan Rock dan Musik Orkestra

ONEWE (x @official_onewe)

JawaPos.com - ONEWE siapkan pertunjukan spesial untuk menyambut musim dingin melalui konser berjudul 2026 ONEWE SEASON LIVE '冬花 : ONE moment WE bloom'.

Konser yang berlangsung selama dua hari ini akan menghadirkan pengalaman musikal berbeda dengan memadukan karakter band rock ONEWE bersama iringan orkestra. Kolaborasi tersebut menjadi yang pertama sejak grup ini debut.

ONEWE yang beranggotakan Yonghoon, Kanghyun, Harin, Dongmyeong, dan Giuk akan menyapa penggemar pada 12 dan 13 Desember 2026 di YES24 Live Hall, Gwangjin-gu, Seoul.

Mengusung tema bunga musim dingin, pertunjukan ini menggambarkan momen-momen berharga ketika seseorang menjadi sumber kehangatan bagi orang lain di tengah masa sulit. Konsep tersebut akan dikemas seperti sebuah dongeng yang disampaikan melalui musik.

Hal paling menarik dari konser ini adalah penampilan perdana ONEWE bersama orkestra. Menurut laporan OSEN, melodi orkestra yang megah akan berpadu dengan karakter musik band yang energik.

Perpaduan tersebut diharapkan menghadirkan warna baru pada lagu-lagu ONEWE sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi penonton yang selama ini mengenal kekuatan musikalitas mereka melalui penampilan live.

Konser Winter Flower juga hadir setelah ONEWE merilis album penuh ketiga berjudul 面 : Unknown Atlas. Album tersebut mendapatkan perhatian berkat pendekatan penceritaan yang khas dan nuansa seperti dongeng.

Melalui konser akhir tahun ini, ONEWE kembali mengembangkan suasana emosional tersebut menjadi sebuah pertunjukan yang mengangkat tema kehangatan, kebersamaan, dan perjalanan melewati musim dingin.

Sebelum tampil di Seoul, ONEWE juga melanjutkan aktivitas konser internasional melalui rangkaian 2026 ONEWE 6th Live Concert 'O! NEW E!volution VI'.

Mereka dijadwalkan mengunjungi Yokohama, Jepang, pada 8 November dan Taipei, Taiwan, pada 22 November 2026.

Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan grup untuk bertemu langsung dengan penggemar di berbagai negara.

Sementara itu, penjualan tiket konser Winter Flower akan dilakukan melalui Melon Ticket dan YES24 Ticket.

Presale khusus anggota fan club dijadwalkan pada 16 November 2026, sedangkan penjualan umum dimulai pada 17 November 2026.