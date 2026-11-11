Jay ENHYPEN Hadirkan Vibes Real-Life Boyfriend, Temukan Kenangan Cinta Lewat Ikat Rambut

Jay (x @soompi)

JawaPos.com - Jay ENHYPEN sukses menarik perhatian penggemar melalui concept film berjudul DAY & NIGHT.

Dalam video promosi single spin-off THE SIN : PARALLEL WORLD, idol kelahiran 2002 tersebut memperlihatkan sisi romantis yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ekspresi sederhana dan gesturnya menghadirkan suasana seperti seorang kekasih yang tengah jatuh cinta.

Video yang dirilis melalui kanal YouTube resmi HYBE Labels pada 7 November 2026 itu menampilkan Jay dalam suasana yang hangat dan personal. Ceritanya dimulai ketika ia menemukan sebuah ikat rambut di kamarnya.

Benda sederhana tersebut langsung mengingatkannya pada sosok yang dicintai hingga senyum tipis muncul di wajahnya.

Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang mencuri perhatian karena Jay mampu memperlihatkan kerinduan tanpa perlu banyak dialog. Ia kemudian mengenakan ikat rambut itu di pergelangan tangannya dan melanjutkan aktivitas membersihkan kamar.

Adegan sederhana tersebut menggambarkan bagaimana benda kecil dapat menyimpan kenangan manis bersama seseorang.

Suasana romantis berlanjut ketika Jay bersiap untuk pergi. Ia merapikan penampilan di depan cermin dan menyemprotkan parfum sebelum meninggalkan ruangan.

Gestur tersebut memberikan kesan seseorang yang sedang bersemangat menantikan pertemuan dengan kekasihnya.

Menurut laporan The Korea Daily, detail ekspresi Jay dalam video tersebut berhasil menghadirkan pesona real-life boyfriend yang terasa natural.

Concept film ini merupakan bagian dari rangkaian promosi THE SIN : PARALLEL WORLD, proyek spin-off yang mengisahkan dua orang yang menyadari bahwa kebersamaan merupakan sebuah anugerah, lalu kembali memastikan hubungan takdir mereka di dunia paralel.

ENHYPEN merilis video individual versi DAY & NIGHT secara bertahap mulai 5 hingga 10 November 2026.

Sementara itu, single THE SIN : PARALLEL WORLD hadir secara digital pada 20 November 2026, disusul perilisan fisik pada 23 November.