Dr. Oh Eun-young Soroti Trauma Masa Kecil Istri SOS Couple yang Berdampak pada Pengasuhan Anak

Dr. oh Eun Young Soroti Trauma Istri Sos Couple (sportchosun)

JawaPos.com - Kisah pilu seorang istri yang dikenal sebagai bagian dari SOS Couple kembali menjadi sorotan dalam program, Oh Eun-young's Report: Marriage Hell.

Dalam episode lanjutan yang dijadwalkan tayang pada 9 November 2026, perempuan tersebut mengungkap pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan. Pengakuannya membuka sisi lain dari persoalan pengasuhan anak yang sebelumnya membuat penonton prihatin.

SOS Couple hadir dalam program MBC tersebut untuk meminta bantuan karena sang istri mengaku kesulitan mengendalikan emosi ketika menghadapi tangisan anaknya yang berusia 34 bulan.

Rekaman keseharian memperlihatkan dirinya berteriak dan membawa anak ke kamar ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginannya.

Kondisi tersebut membuat suaminya khawatir, sementara sang istri mengaku merasa bersalah setelah meluapkan kemarahan.

Dalam episode terbaru, ia menceritakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kasih sayang dari empat sosok ibu yang pernah hadir dalam kehidupannya.

Menurut pengakuannya, ibu kandungnya melakukan kekerasan hingga enam hari dalam seminggu.

Setelah kedua orang tuanya bercerai, ia juga mengalami perlakuan keras dan kontrol berlebihan dari ibu tiri serta beberapa pengasuh lain.

Salah satu cerita yang paling menyayat hati adalah ketika ia harus membersihkan noda darah di dinding menggunakan penghapus setelah mengalami kekerasan fisik.

Mengutip dari The Chosun, dokter sekaligus pakar konseling Oh Eun-young menilai pengalaman kekerasan pada masa kecil memiliki kaitan penting dengan perilaku sang istri saat ini. Ia menyebut perempuan tersebut sebagai korban sekaligus penyintas kekerasan terhadap anak.

Meski demikian, Oh menegaskan bahwa pengalaman traumatis di masa lalu tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang membahayakan anaknya.

Persoalan keluarga ini sebelumnya juga mendapat perhatian serius setelah Oh Eun-young secara tegas menyebut perilaku sang ibu sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Istri SOS Couple bahkan menghubungi polisi untuk melaporkan tindakannya sendiri setelah mendapat arahan dari tim program.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencari perlindungan dan bantuan, bukan sekadar menghindari kritik publik.

Kisah SOS Couple memperlihatkan bahwa luka masa kecil dapat menjadi persoalan kompleks ketika seseorang membangun keluarga sendiri.

Namun, perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama, sementara orang tua yang memiliki riwayat trauma juga membutuhkan pendampingan profesional agar dapat memperoleh pertolongan.