Film Pendek Jadi Ruang Eksperimen Kreatif, Ini Deretan Karya yang Mencuri Perhatian Oscar

JawaPos.com - Persaingan Academy Awards 2027 tidak hanya diramaikan film-film berdurasi panjang. Kategori film pendek juga mulai mencuri perhatian melalui karya-karya yang menawarkan cerita berani, pendekatan visual berbeda, serta eksperimen teknologi.

Mulai dari dokumenter tentang peristiwa sosial hingga animasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), deretan film pendek tahun ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan durasi justru dapat menjadi ruang bagi sineas untuk mengeksplorasi ide kreatif.

Mengutip laporan Variety, persaingan film pendek Oscar mencakup tiga kategori utama, yakni live action, animasi, dan dokumenter.

Format film pendek selama ini menjadi tempat bagi sutradara baru untuk memperkenalkan kemampuan mereka sekaligus kesempatan bagi sineas berpengalaman untuk mencoba pendekatan yang berbeda.

Dengan durasi maksimal sekitar 40 menit, para pembuat film ditantang menyampaikan gagasan kuat tanpa harus mengembangkan cerita sepanjang film layar lebar.

Di kategori dokumenter, salah satu karya yang mendapat perhatian adalah A Month in Minnesota garapan Anne Sundberg. Film tersebut merekam dampak penembakan fatal oleh petugas ICE di Minneapolis serta respons masyarakat setelah kejadian tersebut.

Ada pula Listen karya Taliesin Black-Brown yang mengikuti Hank Lentfer, seorang perekam suara alam yang tetap mendokumentasikan lingkungan di tengah perjuangannya merawat sang ibu yang mengalami demensia tahap akhir.

Kedua film ini menunjukkan bagaimana dokumenter pendek dapat mengangkat persoalan sosial maupun pengalaman personal dengan pendekatan yang intim.

Sementara itu, kategori animasi menghadirkan eksperimen visual melalui Praying Mantis dan Dear Upstairs Neighbors.

Sutradara Joe Hsieh menggabungkan animasi 2D yang digambar tangan dengan unsur horor dalam Praying Mantis, sebuah proyek yang membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk diselesaikan.

Berbeda dari pendekatan tersebut, Dear Upstairs Neighbors memanfaatkan teknologi AI untuk mengolah gambar-gambar lukisan yang dibuat seniman menjadi sebuah film animasi.

Tim produksi memindai 35 lukisan dan melatih model berdasarkan gaya visual karya tersebut, dengan arahan kreatif tetap berada di tangan para pembuat film.

Kategori live action juga menampilkan beragam pendekatan cerita. Jozefa garapan Kathryn Kalucki terinspirasi dari pengalaman nenek sang sutradara sebagai pengungsi dan diproduksi melalui jadwal syuting yang sangat singkat.

Sementara itu, Power Trip karya Patrick Willems memanfaatkan pengalamannya membuat video YouTube untuk menghadirkan cerita dalam format film pendek.

Ada pula Them That's Not garapan Mekhai Lee yang menempatkan film pendek sebagai bentuk seni tersendiri, bukan sekadar langkah awal menuju produksi film panjang.

Nama-nama besar Hollywood juga ikut meramaikan kategori ini. Sutradara peraih Oscar Sean Baker menghadirkan Sandiwara, film pendek yang dibintangi Michelle Yeoh dan lahir dari program residensi rumah mode Self-Portrait.

Di sisi lain, Maggie Gyllenhaal menggarap Flesh Impact, sebuah film berdurasi 17 menit yang mengangkat kehidupan Marilyn Monroe dengan Ellen Burstyn dan Dakota Johnson sebagai pemeran.

Kehadiran para sineas berpengalaman tersebut memperlihatkan bahwa film pendek tetap menjadi medium penting untuk bereksperimen, mengembangkan keterampilan, dan menyampaikan kisah yang mungkin tidak cocok dikembangkan menjadi film panjang.