Film Pendek Jadi Ruang Eksperimen Kreatif, Ini Deretan Karya yang Mencuri Perhatian Oscar

JawaPos.com - Persaingan Academy Awards 2027 tidak hanya diramaikan film-film berdurasi panjang. Kategori film pendek juga mulai mencuri perhatian melalui karya-karya yang menawarkan cerita berani, pendekatan visual berbeda, serta eksperimen teknologi.

Mulai dari dokumenter tentang peristiwa sosial hingga animasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), deretan film pendek tahun ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan durasi justru dapat menjadi ruang bagi sineas untuk mengeksplorasi ide kreatif.

Mengutip laporan Variety, persaingan film pendek Oscar mencakup tiga kategori utama, yakni live action, animasi, dan dokumenter.

Format film pendek selama ini menjadi tempat bagi sutradara baru untuk memperkenalkan kemampuan mereka sekaligus kesempatan bagi sineas berpengalaman untuk mencoba pendekatan yang berbeda.

Dengan durasi maksimal sekitar 40 menit, para pembuat film ditantang menyampaikan gagasan kuat tanpa harus mengembangkan cerita sepanjang film layar lebar.

Di kategori dokumenter, salah satu karya yang mendapat perhatian adalah A Month in Minnesota garapan Anne Sundberg. Film tersebut merekam dampak penembakan fatal oleh petugas ICE di Minneapolis serta respons masyarakat setelah kejadian tersebut.

Ada pula Listen karya Taliesin Black-Brown yang mengikuti Hank Lentfer, seorang perekam suara alam yang tetap mendokumentasikan lingkungan di tengah perjuangannya merawat sang ibu yang mengalami demensia tahap akhir.

Kedua film ini menunjukkan bagaimana dokumenter pendek dapat mengangkat persoalan sosial maupun pengalaman personal dengan pendekatan yang intim.