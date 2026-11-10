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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 01.54 WIB

Takashi Yamazaki Akhirnya Hadirkan King Ghidorah untuk Menghancurkan Kampung Halamannya

Godzilla (x @discussingfilm) - Image

Godzilla (x @discussingfilm)

JawaPos.com - Takashi Yamazaki mewujudkan impian masa kecilnya melalui film terbaru Godzilla Minus Zero. Setelah puluhan tahun membayangkan monster legendaris King Ghidorah menghancurkan kota kelahirannya, Matsumoto, Jepang, ia kini berhasil menghadirkan adegan tersebut di layar lebar.

Keinginan unik itu berawal ketika Yamazaki masih kecil dan menonton film Ghidorah, the Three-Headed Monster yang dirilis pada 1964.

Mengutip laporan Variety, Yamazaki mengaku dahulu sangat antusias menantikan adegan King Ghidorah menyerang Matsumoto.

Namun, ia justru kecewa karena dalam film tersebut monster berkepala tiga itu hanya terlihat terbang melewati Kastil Matsumoto tanpa memperlihatkan kehancuran kota secara lebih luas.

Sekitar 55 tahun kemudian, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuat adegan yang sejak kecil ingin disaksikannya.

King Ghidorah hadir sebagai ancaman baru yang membuat Jepang kembali berada dalam situasi berbahaya. Film ini melanjutkan cerita Godzilla Minus One dengan latar tahun 1949, dua tahun setelah kehancuran akibat serangan Godzilla.

Kisahnya kembali mengikuti Kōichi Shikishima yang diperankan Ryunosuke Kamiki, Noriko yang dimainkan Minami Hamabe, serta putri angkat mereka, Akiko. Kehidupan keluarga tersebut kembali terguncang ketika King Ghidorah muncul dan membawa bencana baru.

Yamazaki juga menjelaskan bahwa dirinya ingin menghubungkan konflik manusia dengan aksi para monster. Menurutnya, tindakan manusia harus memengaruhi respons para kaiju, begitu pula sebaliknya.

Pendekatan ini membuat adegan pertempuran tidak hanya menjadi tontonan spektakuler, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan perjalanan emosional para karakter.

Editor: Novia Tri Astuti
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