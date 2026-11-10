Mussau: The First Song Ungkap Tampilan Perdana, Angkat Kisah Nyata dari Papua Nugini

JawaPos.com - Industri perfilman Papua Nugini mencatat pencapaian baru melalui film sejarah berjudul Mussau: The First Song.

Produksi yang disebut sebagai film termahal sepanjang sejarah negara tersebut akhirnya menyelesaikan proses pengambilan gambar setelah menjalani syuting selama 40 hari.

Dengan anggaran mencapai 4,5 juta dolar AS atau sekitar Rp72 miliar, film ini diharapkan mampu memperkenalkan kisah, bahasa, dan warisan budaya Papua Nugini kepada penonton internasional.

Mengutip laporan eksklusif Variety, proses syuting berlangsung di dua wilayah, yakni Pulau Mussau di Provinsi New Ireland dan Goroka di Provinsi Eastern Highlands.

Film ini diproduksi oleh NAFA Productions dengan arahan sutradara India, Bijukumar Damodaran, yang telah tiga kali meraih penghargaan National Film Award di India. Parul Agrawal bertindak sebagai produser, sementara Noelene Taula Wunum menjadi produser eksekutif.

Berlatar tahun 1930-an dan terinspirasi dari kisah nyata, cerita berpusat pada Taula Livovoa, seorang pemuda pulau yang memilih meninggalkan kekerasan antarsuku dan memeluk keyakinan baru.

Keputusan tersebut kemudian memicu perubahan sosial besar di lingkungannya. Kisah ini tidak hanya berfokus pada perjalanan seorang tokoh, tetapi juga menggambarkan pertemuan budaya, kepercayaan, dan perubahan masyarakat di kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu keunikan produksi ini adalah penggunaan enam bahasa dalam dialog, yaitu Mussau, Emirau, Agarabi, Gadsup, Tok Pisin, dan Inggris.

Beberapa di antaranya merupakan bahasa lokal dengan jumlah penutur yang semakin terbatas. Melalui film tersebut, para pembuatnya ingin membantu menjaga keberadaan bahasa-bahasa tersebut sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua Nugini kepada dunia.

Menariknya, sebagian besar pemeran berasal dari masyarakat setempat. Beberapa bahkan baru pertama kali tampil dalam film, sementara sejumlah karakter diperankan oleh cicit dari tokoh sejarah yang menjadi inspirasi cerita.

Proses produksi juga menghadapi tantangan logistik yang tidak sederhana. Pulau Mussau memiliki infrastruktur terbatas dan jaringan komunikasi yang belum memadai.

Sebanyak 120 anggota kru harus menempuh perjalanan laut sekitar 30 jam untuk mencapai lokasi syuting. Tim produksi kemudian membangun fasilitas sementara untuk mendukung kegiatan mereka.

Masyarakat setempat turut membantu, termasuk dalam pengambilan gambar yang dilakukan di laut saat air pasang. Setelah menyelesaikan bagian produksi di Mussau, kru melanjutkan pengambilan gambar di Goroka.

Setelah syuting selesai, NAFA Productions menargetkan penayangan perdana di salah satu festival film internasional bergengsi pada 2027.

Pihak produksi juga berharap Mussau: The First Song dapat menjadi perwakilan resmi Papua Nugini untuk kategori Best International Feature Film pada ajang Academy Awards ke-100.

Target tersebut menjadi langkah penting bagi perfilman negara itu, terlebih Bijukumar Damodaran sebelumnya pernah menyutradarai Papa Buka, film kerja sama Papua Nugini dan India yang menjadi karya pertama dari Papua Nugini yang diajukan dalam persaingan kategori film internasional Oscar.