Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 01.45 WIB

Mussau: The First Song Ungkap Tampilan Perdana, Angkat Kisah Nyata dari Papua Nugini

Mussau: The First Song (variety) - Image

Mussau: The First Song (variety)

JawaPos.com - Industri perfilman Papua Nugini mencatat pencapaian baru melalui film sejarah berjudul Mussau: The First Song.

Produksi yang disebut sebagai film termahal sepanjang sejarah negara tersebut akhirnya menyelesaikan proses pengambilan gambar setelah menjalani syuting selama 40 hari.

Dengan anggaran mencapai 4,5 juta dolar AS atau sekitar Rp72 miliar, film ini diharapkan mampu memperkenalkan kisah, bahasa, dan warisan budaya Papua Nugini kepada penonton internasional.

Mengutip laporan eksklusif Variety, proses syuting berlangsung di dua wilayah, yakni Pulau Mussau di Provinsi New Ireland dan Goroka di Provinsi Eastern Highlands.

Film ini diproduksi oleh NAFA Productions dengan arahan sutradara India, Bijukumar Damodaran, yang telah tiga kali meraih penghargaan National Film Award di India. Parul Agrawal bertindak sebagai produser, sementara Noelene Taula Wunum menjadi produser eksekutif.

Berlatar tahun 1930-an dan terinspirasi dari kisah nyata, cerita berpusat pada Taula Livovoa, seorang pemuda pulau yang memilih meninggalkan kekerasan antarsuku dan memeluk keyakinan baru.

Keputusan tersebut kemudian memicu perubahan sosial besar di lingkungannya. Kisah ini tidak hanya berfokus pada perjalanan seorang tokoh, tetapi juga menggambarkan pertemuan budaya, kepercayaan, dan perubahan masyarakat di kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu keunikan produksi ini adalah penggunaan enam bahasa dalam dialog, yaitu Mussau, Emirau, Agarabi, Gadsup, Tok Pisin, dan Inggris.

Beberapa di antaranya merupakan bahasa lokal dengan jumlah penutur yang semakin terbatas. Melalui film tersebut, para pembuatnya ingin membantu menjaga keberadaan bahasa-bahasa tersebut sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua Nugini kepada dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suho EXO Bintangi Film Aksi Father’s Secret Bareng Park Hee Soon dan Ra Mi Ran - Image
Music & Movie

Suho EXO Bintangi Film Aksi Father’s Secret Bareng Park Hee Soon dan Ra Mi Ran

Senin, 2 November 2026 | 19.19 WIB

Park Hae Soo Tampil sebagai Sosok Karismatik dalam Film Aksi Tristes Tropiques - Image
Music & Movie

Park Hae Soo Tampil sebagai Sosok Karismatik dalam Film Aksi Tristes Tropiques

Senin, 2 November 2026 | 19.16 WIB

Dari Star Trek hingga X-Men, Intip 5 Penampilan Patrick Stewart yang Paling Ikonis - Image
Music & Movie

Dari Star Trek hingga X-Men, Intip 5 Penampilan Patrick Stewart yang Paling Ikonis

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore