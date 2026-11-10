Mussau: The First Song Ungkap Tampilan Perdana, Angkat Kisah Nyata dari Papua Nugini

JawaPos.com - Industri perfilman Papua Nugini mencatat pencapaian baru melalui film sejarah berjudul Mussau: The First Song.

Produksi yang disebut sebagai film termahal sepanjang sejarah negara tersebut akhirnya menyelesaikan proses pengambilan gambar setelah menjalani syuting selama 40 hari.

Dengan anggaran mencapai 4,5 juta dolar AS atau sekitar Rp72 miliar, film ini diharapkan mampu memperkenalkan kisah, bahasa, dan warisan budaya Papua Nugini kepada penonton internasional.

Mengutip laporan eksklusif Variety, proses syuting berlangsung di dua wilayah, yakni Pulau Mussau di Provinsi New Ireland dan Goroka di Provinsi Eastern Highlands.

Film ini diproduksi oleh NAFA Productions dengan arahan sutradara India, Bijukumar Damodaran, yang telah tiga kali meraih penghargaan National Film Award di India. Parul Agrawal bertindak sebagai produser, sementara Noelene Taula Wunum menjadi produser eksekutif.

Berlatar tahun 1930-an dan terinspirasi dari kisah nyata, cerita berpusat pada Taula Livovoa, seorang pemuda pulau yang memilih meninggalkan kekerasan antarsuku dan memeluk keyakinan baru.

Keputusan tersebut kemudian memicu perubahan sosial besar di lingkungannya. Kisah ini tidak hanya berfokus pada perjalanan seorang tokoh, tetapi juga menggambarkan pertemuan budaya, kepercayaan, dan perubahan masyarakat di kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu keunikan produksi ini adalah penggunaan enam bahasa dalam dialog, yaitu Mussau, Emirau, Agarabi, Gadsup, Tok Pisin, dan Inggris.