Sutradara 'Godzilla Minus Zero' Tegaskan Tidak Mau Tiru Konsep 'Terminator 2' Walau Terinspirasi

JawaPos.com - Sutradara Takashi Yamazaki mengakui bahwa film Godzilla Minus Zero besutannya adalah film yang terinspirasi oleh beberapa film. Salah satunya adalah Terminator 2: Judgement Day karya sineas James Cameron pada 1991 silam.

Meski demikian, Yamazaki menegaskan bahwa berbeda dengan peran robot T-800 di Terminator 2 yang menjadi sekutu manusia setelah menjadi antagonis utama di prekuelnya, ia tidak mau memperlakukan Godzilla sedekimian rupa.

Dua film pertama dari dua franchise ini memang punya kemiripan, di mana film pertama mengisahkan manusia harus bertahan hidup dan bertarung melawan sosok penjahat yang kemudian menjadi aliansi di film kedua karena muncul musuh yang lebih berbahaya.

Dalam The Terminator (1984), dua protagonis utamanya harus bertahan hidup dari kejaran robot T-800 yang diperankan aktor Arnold Schwarzenegger. Di film kedua, T-800 berbalik melindungi manusia karena muncul robot jahat baru bernama T-1000.

Formula yang sama juga terjadi di dua film Godzilla buatan Takashi Yamazaki.

Di film pertama, yakni Godzilla Minus One (2023), Jepang yang baru saja luluh lantak oleh bom atom Perang Dunia II dikejutkan dengan invasi Godzilla. Dua tahun kemudian, yang menjadi latar Godzilla Minus Zero, Godzilla diposisikan sebagai penyelamat manusia karena kemunculan King Ghidorah.

Walau premisnya sama, Yamazaki menolak memberikan jalan penebusan bagi Godzilla sebagai sosok yang akhirnya membantu umat manusia menghadapi ancaman yang lebih besar di Godzilla Minus Zero.

Yamazaki mengaku menyukai pola cerita ketika lawan berubah menjadi kawan, seperti yang terjadi dalam film Terminator 2: Judgment Day. Namun, ia merasa pendekatan tersebut tidak cocok diterapkan pada Godzilla versinya.

Buat Yamazaki, sampai kapanpun, Godzilla tidak akan bisa dan tidak akan pernah menjadi teman manusia.

"Saya menyukai trope ketika musuh terbesar menjadi sekutu terbesar. Itu sangat Terminator 2. Namun, saya tidak bisa membiarkan Godzilla melakukan hal itu. Dia tidak bisa menjadi teman umat manusia," kata Yamazaki dalam wawancara dengan The Japan Times.

Menurut Yamazaki, hubungan manusia dan Godzilla dalam film tersebut bukanlah hubungan antara pihak yang saling membantu. Keduanya justru terikat oleh keadaan yang memaksa manusia menghadapi makhluk dengan kekuatan jauh melampaui kemampuan mereka.

Karena itu, Yamazaki juga menegaskan bahwa konflik dalam Godzilla Minus Zero bukan sekadar pertarungan antara Godzilla versus King Ghidorah.

"Ini bukan Godzilla melawan Ghidorah. Ini adalah Godzilla melawan umat manusia dan Ghidorah melawan umat manusia," ujarnya.

Yamazaki bahkan memandang Godzilla dan Ghidorah sebagai sosok yang memiliki sifat seperti dewa. Dalam pandangannya, manusia dipaksa berhadapan dengan dua kekuatan tersebut, sekaligus mempertimbangkan tindakan yang sebenarnya dianggap tabu demi melindungi dunia.

Ia menambahkan, situasi tersebut membuat tidak ada karakter yang benar-benar bisa memperoleh kebahagiaan. Yamazaki ingin membangun cerita dengan struktur seperti mitologi kuno, ketika manusia harus berhadapan dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau kuasai.

Yamazaki menilai pemahamannya terhadap Godzilla berubah seiring bertambahnya pengalaman menggarap film tersebut. Ketika masih kecil, ia hanya melihat Godzilla sebagai monster yang keren, menakutkan, dan mengagumkan. Namun, setelah membuat film-film Godzilla, ia semakin memahami kecemasan masyarakat Jepang ketika film pertama dirilis pada 1954.