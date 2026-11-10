Sutradara 'Godzilla Minus Zero' Tegaskan Tidak Mau Tiru Konsep 'Terminator 2' Walau Terinspirasi

JawaPos.com - Sutradara Takashi Yamazaki mengakui bahwa film Godzilla Minus Zero besutannya adalah film yang terinspirasi oleh beberapa film. Salah satunya adalah Terminator 2: Judgement Day karya sineas James Cameron pada 1991 silam.

Meski demikian, Yamazaki menegaskan bahwa berbeda dengan peran robot T-800 di Terminator 2 yang menjadi sekutu manusia setelah menjadi antagonis utama di prekuelnya, ia tidak mau memperlakukan Godzilla sedekimian rupa.

Dua film pertama dari dua franchise ini memang punya kemiripan, di mana film pertama mengisahkan manusia harus bertahan hidup dan bertarung melawan sosok penjahat yang kemudian menjadi aliansi di film kedua karena muncul musuh yang lebih berbahaya.

Dalam The Terminator (1984), dua protagonis utamanya harus bertahan hidup dari kejaran robot T-800 yang diperankan aktor Arnold Schwarzenegger. Di film kedua, T-800 berbalik melindungi manusia karena muncul robot jahat baru bernama T-1000.

Formula yang sama juga terjadi di dua film Godzilla buatan Takashi Yamazaki.

Di film pertama, yakni Godzilla Minus One (2023), Jepang yang baru saja luluh lantak oleh bom atom Perang Dunia II dikejutkan dengan invasi Godzilla. Dua tahun kemudian, yang menjadi latar Godzilla Minus Zero, Godzilla diposisikan sebagai penyelamat manusia karena kemunculan King Ghidorah.

Walau premisnya sama, Yamazaki menolak memberikan jalan penebusan bagi Godzilla sebagai sosok yang akhirnya membantu umat manusia menghadapi ancaman yang lebih besar di Godzilla Minus Zero.

Yamazaki mengaku menyukai pola cerita ketika lawan berubah menjadi kawan, seperti yang terjadi dalam film Terminator 2: Judgment Day. Namun, ia merasa pendekatan tersebut tidak cocok diterapkan pada Godzilla versinya.