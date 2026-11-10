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Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 10 November 2026 | 07.55 WIB

Kang Ha Neul dan Kim Hye Jun Hadirkan Kisah Seru di Drama Medis Baru 'Mind Doctor'

Kang Ha Neul dan Kim Hye Jun (Soompi) - Image

Kang Ha Neul dan Kim Hye Jun (Soompi)

JawaPos.com - Setelah memerankan Love Reset dengan spektakuler, kini Kang Ha Neul akan berperan di drama Korea berjudul Mind Doctor (judul harfiah) yang tayang 2027 mendatang.

Dilansir dari Soompi, Selasa (10/11), Kang Ha Neul juga beradu akting dengan aktris lainnya seperti Kim Hye Jun, Heo Joon Ho, dan Kim Sun Young. 

Mind Doctor menyoroti bagaimana seorang dokter bedah jenius yang meninggalkan segalanya setelah kematian kakak laki-lakinya.

Karena itu, ia beralih ke bidang psikiatri dan menjadi dokter sejati bagi jiwa manusia, nantinya drama ini juga menyoroti bagaimana batin manusia yang penuh misteri.

Dibuat penasaran, tentang bagaimana Kang Ha Neul mampu memerankan Lee Si Chan, sosok yang menanggalkan gelar dokter bedah jenius demi menjadi residen psikiatri.

Namun, meski keterampilan bedahnya yang sempurna, Lee Si Chan dikenal sebagai pribadi yang dingin dan kurang memiliki sisi humanis.

Hidupnya berubah setelah kepergian sang kakak membuatnya pindah ke departemen psikiatri, yang kemudian memicu perubahan dalam dirinya.

Perlahan, Lee Si Chan mulai memahami isi hati orang lain sekaligus mengenali perasaannya sendiri.

Kemudian Kim Hye Jun akan berperan sebagai Go Jung Hyun, mentor Lee Si Chan sekaligus residen psikiatri tahun kedua.

Makin menarik, Go Jung Hyun mencintai pekerjaannya sebagai psikiater, ia kerap berselisih dengan Lee Si Chan, yang dulunya memandang rendah psikiatri, dimana saat pria itu menjadi juniornya.

Heo Joon Ho memerankan Kim Man Cheol, Kim Sun Young akan berperan sebagai Park Mi Ran, kepala Departemen Psikiatri di rumah sakit cabang tersebut.

Editor: Candra Mega Sari
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