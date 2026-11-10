Umumkan Tanggal dan Teaser untuk Comeback 'Unspecial', Taeyeon Girls' Generation Kejutkan Penggemar

JawaPos.com - Taeyeon dari Girls' Generation kini siap menggemparkan dunia musik Korea dengan comeback terbarunya

Dilansir dari Soompi, Selasa (10/11), Taeyeon telah mengumumkan tanggal pasti tentang comeback-nya dalam waktu dekat.

Dengan antusias, Taeyeon akan kembali dengan album penuh keempatnya, Unspecial, pada 30 November pukul 18.00 KST.

Adapun pemilik nama Kim Tae-yeon ini diketahui lahir 9 Maret 1989 yang merupakan penyanyi asal Korea Selatan. Ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Girls' Generation pada bulan Agustus 2007.

Grup ini akhirnya menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan dan paling populer di seluruh belahan dunia.

Dia telah berpartisipasi dalam proyek SM Entertainment lainnya, termasuk Girls' Generation-TTS, SM the Ballad, Girls' Generation-Oh!GG, dan supergrup Got the Beat.

Pada tahun 2015, Taeyeon merilis album mini debutnya (EP) I, yang single titulernya mencapai nomor satu di Gaon Digital Chart Korea Selatan.

Kemudian, pada tahun 2016, ia merilis single nomor satu 'Rain' sebagai bagian dari proyek SM Station, diikuti dengan EP keduanya Why, yang menduduki puncak Gaon Album Chart.