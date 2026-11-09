Review Ramayana: Rise of a Legend, Adaptasi Epik yang Penuh Aksi dan Drama

Ramayana (x @sekartweets)
JawaPos.com - Film Ramayana: Rise of a Legend jadi salah satu proyek sinema India yang menarik perhatian pada 2026. Disutradarai Nitesh Tiwari, film ini mengadaptasi kisah epik Ramayana ke dalam petualangan fantasi berskala besar.
Dibintangi Ranbir Kapoor sebagai Rama, Yash sebagai Ravana, dan Sai Pallavi sebagai Sita, film tersebut menawarkan perpaduan mitologi, peperangan, romansa, serta konflik kerajaan dalam sajian visual yang megah.
Mengutip ulasan Empire, film ini membawa penonton menyusuri perjalanan Rama yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu dalam wujud manusia. Cerita juga memperkenalkan Ravana, seorang raja dengan kekuatan luar biasa yang memperoleh anugerah hampir tidak terkalahkan.
Ambisinya kemudian berkembang menjadi ancaman besar, sementara Rama perlahan menjalani takdirnya sebagai sosok yang ditakdirkan menghadapi sang penguasa. Kisah tersebut menjadi fondasi konflik besar yang menghubungkan perjalanan kedua karakter.
Salah satu daya tarik film ini adalah cakupan cerita yang luas. Penonton diajak menyaksikan perjalanan Rama bersama adiknya, Lakshmana, menghadapi berbagai makhluk jahat, melewati hutan ajaib, hingga bertemu Sita, seorang putri yang memiliki kemampuan bela diri.
Hubungan Rama dan Sita menghadirkan sisi romantis di tengah petualangan. Namun, intrik istana kemudian mengubah perjalanan mereka dan membawa cerita menuju konflik yang lebih besar.
Dari sisi visual, Ramayana: Rise of a Legend menyuguhkan pertarungan berskala besar, hutan fantastis, makhluk mitologi, kostum megah, serta lanskap yang memanjakan mata.
Empire menyoroti kemampuan Nitesh Tiwari dalam menjaga cerita episodik yang panjang agar tetap menarik. Adegan aksi juga diberi jeda melalui romansa, intrik politik, dan perjalanan ke dunia yang terasa surealis.
Musik film ini digarap oleh Hans Zimmer dan A.R. Rahman, dua komposer yang memberikan warna musikal tersendiri pada produksi tersebut.
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