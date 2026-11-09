AKMU Umumkan Konser Encore Paradise of Rumors pada Januari 2027

AKMU (X @soompi)
JawaPos.com - AKMU membawa kabar menggembirakan bagi penggemar setelah mengumumkan konser encore berjudul 2026 AKMU CONCERT [Paradise of Rumors] ENCORE.
Pertunjukan spesial ini berlangsung selama dua hari pada Januari 2027 di KINTEX Exhibition Center 1, Goyang, Korea Selatan. Pengumuman tersebut menjadi kelanjutan dari kesuksesan rangkaian konser mereka yang sebelumnya berhasil menarik perhatian ribuan penonton.
Pada 6 November 2026, AKMU secara resmi mengumumkan jadwal konser tambahan melalui kanal komunikasi mereka. Mengutip laporan Allkpop, pertunjukan akan digelar pada 2 Januari 2027 dan 3 Januari 2027. Konser akan berlangsung di Hall 3 dan 4 KINTEX Exhibition Center 1.
Pemilihan awal tahun diharapkan memberikan kesempatan bagi AKMU untuk merayakan pergantian tahun bersama para penggemar melalui musik.
Penambahan jadwal ini tidak terlepas dari sambutan positif terhadap konser sebelumnya. AKMU telah menggelar tiga pertunjukan di KSPO Dome, Seoul, pada 9–11 Oktober 2026. Seluruh tiket konser tersebut dilaporkan terjual habis dengan total sekitar 30.000 penonton.
Dalam setiap pertunjukan, Lee Chanhyuk dan Lee Suhyun membawakan sekitar 30 lagu selama kurang lebih 150 menit tanpa menghadirkan bintang tamu khusus.
Konser Paradise of Rumors juga dikenal melalui konsep panggung yang kreatif. Lee Chanhyuk terlibat langsung dalam perancangan visual pertunjukan, termasuk panggung berbentuk donat yang memungkinkan penonton menikmati penampilan dari berbagai sisi.
Elemen dekorasi berupa bebatuan gurun, makhluk laut, hingga pertunjukan perkusi di atas tenda turut memperkuat pengalaman musikal yang berbeda.
Untuk konser encore, pihak penyelenggara menjanjikan susunan pertunjukan dan aransemen yang lebih kaya dibandingkan rangkaian sebelumnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022