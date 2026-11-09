Perfect Crown IU dan Byeon Woo Seok Lolos Evaluasi Dana Pemerintah Meski Tuai Kontroversi

JawaPos.com - Drama Perfect Crown yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok berhasil melewati evaluasi pendanaan produksi dari Korea Creative Content Agency (KOCCA), meskipun sebelumnya menuai kontroversi terkait dugaan distorsi sejarah.

Keputusan tersebut membuat proyek produksi MBC ini tetap dinyatakan memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah Korea Selatan. Hingga awal November 2026, belum ada proses penarikan kembali dana yang telah diberikan kepada pihak produksi.

Mengutip laporan Allkpop, KOCCA telah melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut pada Juni 2026 dan memberikan hasil lulus.

Lembaga tersebut menjelaskan bahwa penilaian harus diselesaikan sesuai jadwal, sebelum hasil pemeriksaan terkait kontroversi maupun proses di Majelis Nasional selesai.

Evaluasi dilakukan berdasarkan standar yang berlaku saat itu, terutama untuk menilai apakah produksi telah dilaksanakan sesuai rencana awal.

Kontroversi yang menjadi sorotan bermula dari adegan penobatan Raja Ian dalam episode 11 yang tayang pada Mei 2026.

Sejumlah penonton mempersoalkan penggunaan mahkota kerajaan dengan sembilan rumbai atau guryumyeonryugwan, yang dikaitkan dengan penguasa negara bawahan, serta seruan “Cheonsei” dalam upacara penobatan.

Kritik tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa drama berlatar Korea modern dengan sistem monarki konstitusional itu menggambarkan Korea seolah-olah berada di bawah kekuasaan negara lain.

Polemik tersebut kemudian membuat tim produksi, IU, Byeon Woo Seok, dan penulis skenario Yoo Ji Won menyampaikan permintaan maaf.

Tim produksi juga melakukan koreksi terhadap audio dan subtitle pada adegan yang dipermasalahkan untuk penayangan ulang serta layanan VOD dan OTT.

IU dan Byeon Woo Seok secara terbuka mengakui kurangnya perhatian terhadap aspek ketepatan sejarah ketika menjalani proyek tersebut.

KOCCA menjelaskan bahwa saat evaluasi dilakukan belum tersedia kriteria khusus untuk memasukkan kontroversi distorsi sejarah sebagai faktor penilaian atau dasar pemberian sanksi.

Lembaga tersebut juga menilai bahwa program bantuan ditujukan untuk mendukung proses produksi konten, sehingga kontroversi yang muncul ketika karya ditayangkan atau didistribusikan sulit dijadikan dasar sanksi secara langsung.

Karena itu, hasil evaluasi Perfect Crown tetap dinyatakan lulus dan tidak ada prosedur pengembalian dana yang dimulai.

Perfect Crown sebelumnya terpilih dalam program 2025 OTT Specialized Content Production Support (IP Acquisition Type) yang dikelola KOCCA. Program tersebut memiliki total anggaran 7,5 miliar won untuk mendukung tujuh proyek drama dan non-drama.

Setiap proyek drama berdurasi panjang berkesempatan memperoleh bantuan hingga 2 miliar won, meskipun nominal dana yang benar-benar diterima Perfect Crown tidak diungkapkan secara terbuka.

Sebagai tindak lanjut, KOCCA menyatakan akan memperkuat sistem pencegahan agar kontroversi serupa tidak terulang. Salah satu rencana yang dibahas adalah mewajibkan pengajuan rencana konsultasi dengan ahli dan verifikasi sejarah sejak tahap pendaftaran program pendanaan.

Lembaga tersebut juga tengah berkonsultasi dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan mengenai penerapan standar baru untuk program pendanaan 2027. Namun, rincian kriteria penilaian, kemungkinan sanksi, dan jadwal penerapannya masih belum ditetapkan.