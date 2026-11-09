Perfect Crown IU dan Byeon Woo Seok Lolos Evaluasi Dana Pemerintah Meski Tuai Kontroversi

Perfect Crown (x @soompi)
JawaPos.com - Drama Perfect Crown yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok berhasil melewati evaluasi pendanaan produksi dari Korea Creative Content Agency (KOCCA), meskipun sebelumnya menuai kontroversi terkait dugaan distorsi sejarah.
Keputusan tersebut membuat proyek produksi MBC ini tetap dinyatakan memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah Korea Selatan. Hingga awal November 2026, belum ada proses penarikan kembali dana yang telah diberikan kepada pihak produksi.
Mengutip laporan Allkpop, KOCCA telah melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut pada Juni 2026 dan memberikan hasil lulus.
Lembaga tersebut menjelaskan bahwa penilaian harus diselesaikan sesuai jadwal, sebelum hasil pemeriksaan terkait kontroversi maupun proses di Majelis Nasional selesai.
Evaluasi dilakukan berdasarkan standar yang berlaku saat itu, terutama untuk menilai apakah produksi telah dilaksanakan sesuai rencana awal.
Kontroversi yang menjadi sorotan bermula dari adegan penobatan Raja Ian dalam episode 11 yang tayang pada Mei 2026.
Sejumlah penonton mempersoalkan penggunaan mahkota kerajaan dengan sembilan rumbai atau guryumyeonryugwan, yang dikaitkan dengan penguasa negara bawahan, serta seruan “Cheonsei” dalam upacara penobatan.
Kritik tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa drama berlatar Korea modern dengan sistem monarki konstitusional itu menggambarkan Korea seolah-olah berada di bawah kekuasaan negara lain.
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