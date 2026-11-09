Lagu Solo Han Stray Kids Diduga Diunggah Tanpa Izin, JYP Tempuh Jalur Hukum di AS

Han StrayKids (x @Theepopcore)
JawaPos.com - JYP Entertainment ambil langkah hukum terhadap perusahaan distributor musik asal Amerika Serikat, OneSync Media, terkait dugaan penyebaran lagu Back to Life milik Han, anggota Stray Kids, tanpa izin.
Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di California pada 4 November 2026. JYP turut menggugat pendiri OneSync Media, Miles Gaines, yang diduga berkaitan dengan proses distribusi rekaman tersebut ke sejumlah platform musik digital.
Kasus ini bermula setelah lagu Back to Life diperkenalkan Han melalui video di kanal YouTube resmi Stray Kids pada 9 Mei 2026 sebagai bagian dari seri SKZ-PLAYER.
Menurut laporan Digital Music News yang dikutip Allkpop, JYP menuduh rekaman lagu tersebut disalin dan diunggah kembali ke berbagai layanan musik digital menggunakan nama artis berbeda, yakni yungzzz. JYP menyebut distribusi itu dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak cipta.
Dalam dokumen gugatan, JYP menjelaskan bahwa pihaknya menelusuri distribusi rekaman tersebut melalui sejumlah perusahaan perantara, termasuk iGroove dan Hitmaker Distro.
Penelusuran itu kemudian mengarah kepada Miles Gaines sebagai pemilik akun yang digunakan untuk mengunggah lagu. Gaines diketahui merupakan pendiri sekaligus CEO OneSync Media.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, JYP meminta ganti rugi dan upaya hukum terkait pelanggaran hak cipta langsung serta dugaan pelanggaran Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Menanggapi gugatan tersebut, Gaines menyampaikan bahwa OneSync Media memiliki prosedur pemeriksaan hak cipta untuk mendeteksi konten yang berpotensi tidak sah.
Ia mengaku berdasarkan pemahamannya, rekaman yang dipermasalahkan dikirimkan melalui pihak ketiga dan dirinya tidak mengetahui adanya unggahan tersebut ketika proses distribusi berlangsung.
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Jawa Pos
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