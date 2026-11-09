Penampilan Terbaru Minzy 2NE1 Jadi Sorotan, Tampil Elegan dengan Citra Lebih Dewasa

JawaPos.com - Minzy jadi perbincangan setelah membagikan sejumlah foto terbarunya di media sosial. Penampilan penyanyi bernama lengkap Gong Minzy tersebut menarik perhatian karena memperlihatkan citra yang lebih dewasa dan elegan.

Berbeda dari penampilannya ketika aktif bersama 2NE1, kali ini Minzy menunjukkan pesona yang lebih kalem melalui gaya busana sederhana namun berkelas.

Pada 3 November 2026, Minzy mengunggah foto saat menghadiri sebuah konser amal di Museum Nasional Korea. Ia mengenakan gaun suede hitam panjang dengan desain terbuka di bagian bahu, dipadukan dengan potongan rambut pendek dan riasan yang tidak berlebihan.

Mengutip laporan Allkpop, perubahan penampilannya menjadi perhatian warganet, terutama karena fitur wajah dan garis rahangnya terlihat lebih tegas dalam foto tersebut.

Minzy juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga warisan budaya. Ia menggambarkan acara tersebut sebagai malam yang mempertemukan keindahan warisan budaya dengan kedalaman seni.

Menurutnya, kehadiran musik dalam kegiatan pelestarian dan pemulihan warisan budaya yang tersebar di berbagai belahan dunia membuat pengalaman tersebut terasa semakin bermakna.

Di luar perhatian terhadap penampilannya, Minzy juga kembali aktif di dunia musik. Pada 28 September 2026, ia merilis single CALLING, yang menjadi karya solo pertamanya setelah jeda sekitar empat tahun sembilan bulan.

Lagu bernuansa soul R&B tersebut mengangkat cerita tentang menemukan kembali kekuatan diri dan bangkit setelah melewati masa-masa sulit. Minzy turut terlibat dalam proses produksi, penulisan lirik, dan komposisi musik.

Single tersebut juga memuat lagu We Almost Were, sebuah karya dengan sentuhan rock dan R&B yang menceritakan hubungan yang hampir terwujud, tetapi akhirnya tidak menjadi kenyataan.

Dalam perilisan ini, Minzy turut menghadirkan koreografi yang memasukkan unsur bahasa isyarat untuk kata 'hear' atau mendengar. Konsep tersebut mencerminkan keinginannya agar musik dapat dinikmati bukan hanya melalui telinga, tetapi juga lewat mata dan hati.

Minzy memulai perjalanan kariernya bersama 2NE1 pada 2009 setelah menjalani masa trainee di YG Entertainment. Sebagai anggota termuda, ia dikenal melalui kemampuan menari, rap, dan vokalnya yang kuat.

Setelah meninggalkan grup pada 2016, ia melanjutkan karier sebagai penyanyi solo. Kini, melalui aktivitas musik dan penampilan terbarunya, Minzy memperlihatkan perkembangan dirinya sebagai seorang artis yang terus mengeksplorasi identitas dan gaya personal.