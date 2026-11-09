Penampilan Terbaru Minzy 2NE1 Jadi Sorotan, Tampil Elegan dengan Citra Lebih Dewasa

Minzy (allkpop)
JawaPos.com - Minzy jadi perbincangan setelah membagikan sejumlah foto terbarunya di media sosial. Penampilan penyanyi bernama lengkap Gong Minzy tersebut menarik perhatian karena memperlihatkan citra yang lebih dewasa dan elegan.
Berbeda dari penampilannya ketika aktif bersama 2NE1, kali ini Minzy menunjukkan pesona yang lebih kalem melalui gaya busana sederhana namun berkelas.
Pada 3 November 2026, Minzy mengunggah foto saat menghadiri sebuah konser amal di Museum Nasional Korea. Ia mengenakan gaun suede hitam panjang dengan desain terbuka di bagian bahu, dipadukan dengan potongan rambut pendek dan riasan yang tidak berlebihan.
Mengutip laporan Allkpop, perubahan penampilannya menjadi perhatian warganet, terutama karena fitur wajah dan garis rahangnya terlihat lebih tegas dalam foto tersebut.
Minzy juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga warisan budaya. Ia menggambarkan acara tersebut sebagai malam yang mempertemukan keindahan warisan budaya dengan kedalaman seni.
Menurutnya, kehadiran musik dalam kegiatan pelestarian dan pemulihan warisan budaya yang tersebar di berbagai belahan dunia membuat pengalaman tersebut terasa semakin bermakna.
Di luar perhatian terhadap penampilannya, Minzy juga kembali aktif di dunia musik. Pada 28 September 2026, ia merilis single CALLING, yang menjadi karya solo pertamanya setelah jeda sekitar empat tahun sembilan bulan.
Lagu bernuansa soul R&B tersebut mengangkat cerita tentang menemukan kembali kekuatan diri dan bangkit setelah melewati masa-masa sulit. Minzy turut terlibat dalam proses produksi, penulisan lirik, dan komposisi musik.
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