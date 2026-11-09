Lee Mu Jin Comeback Setelah 1,5 Tahun, Lee Dong Hwi Tampil di MV Night Stage

Lee Mu Jin (x @theseoulstory)
JawaPos.com - Lee Mu Jin sapa penggemar melalui single digital terbaru berjudul Night Stage. Comeback ini semakin menarik perhatian setelah aktor Lee Dong Hwi dipastikan tampil dalam video musiknya.
Teaser yang memperlihatkan suasana malam dengan sentuhan sinematik tersebut telah memancing rasa penasaran menjelang perilisan lagu pada November 2026.
Mengutip laporan allkpop, Lee Mu Jin perkenalkan teaser video musik Night Stage melalui akun media sosial resminya. Dalam cuplikan singkat tersebut, Lee Dong Hwi terlihat berjalan sendirian di sebuah jalan gelap sebelum menemukan kobaran api.
Ia kemudian berlari dengan ekspresi bebas seperti anak kecil, tetapi suasana berubah ketika dirinya terdiam menatap api yang menyala.
Penampilan Lee Dong Hwi memberikan sentuhan dramatis pada video musik tersebut. Perubahan ekspresi dan gerak tubuhnya berpadu dengan kobaran api yang menerangi jalanan malam, menciptakan suasana layaknya sebuah adegan film.
Kehadirannya juga membuat penggemar semakin penasaran dengan cerita yang akan disampaikan melalui video musik lengkap.
Night Stage merupakan lagu ciptaan Lee Mu Jin sendiri yang menggambarkan kebebasan dan perasaan lega ketika seseorang menikmati perjalanan pulang pada malam hari.
Melalui lagu ini, ia ingin menyampaikan bahwa jalanan yang biasa dilewati setiap hari pun bisa menjadi panggung pribadi yang menghadirkan pengalaman istimewa. Single tersebut menjadi karya musik terbarunya setelah sekitar satu tahun enam bulan sejak perilisan Bam Sae pada Mei 2025.
Comeback kali ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rilisan pertama Lee Mu Jin di bawah label barunya, Question Mark. Ia kembali menunjukkan keterlibatannya dalam proses kreatif dengan menulis lirik sekaligus menggubah musik.
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Jawa Pos
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