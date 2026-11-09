Bradley Cooper Bintangi Film G.I. Joe, Paramount Tetapkan Jadwal Tayang Oktober 2028

JawaPos.com - Paramount Pictures umumkan perubahan jadwal sejumlah proyek film terbarunya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah film G.I. Joe versi terbaru yang dibintangi Bradley Cooper.

Film adaptasi dari lini mainan populer Hasbro tersebut akan hadir di bioskop pada 20 Oktober 2028. Pengumuman ini sekaligus memberikan kepastian mengenai waktu perilisan proyek yang sebelumnya masih dalam tahap pengembangan.

Mengutip laporan Deadline, film G.I. Joe akan disutradarai Danny McBride, yang juga menulis skenario bersama Jeff Fradley dan John Carcieri.

Bradley Cooper dipercaya memerankan Duke, salah satu karakter ikonik sekaligus pemimpin lapangan dalam kelompok G.I. Joe. Meski demikian, Paramount masih merahasiakan detail cerita dan jajaran pemeran lainnya.

Proyek ini akan menghadirkan pendekatan baru terhadap waralaba G.I. Joe yang telah berkembang melalui mainan, komik, serial animasi, hingga film layar lebar.

Produksi film melibatkan Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, dan Zev Foreman dari Hasbro Entertainment. Kehadiran Cooper sebagai Duke diharapkan membawa daya tarik tersendiri bagi penggemar lama maupun penonton baru.

Selain G.I. Joe, Paramount juga mengubah jadwal perilisan film horor terbaru dari waralaba Paranormal Activity. Film yang sebelumnya direncanakan tayang pada 21 Mei 2027 tersebut kini dipindahkan ke 22 Oktober 2027, bertepatan dengan periode menjelang Halloween. Film ini disutradarai Ian Tuason dan dibintangi Chase Yi, Sonia Mena, serta Maya Da Costa.

Proyek Paranormal Activity terbaru melibatkan sejumlah nama besar di industri horor. Oren Peli, kreator film pertama, kembali sebagai produser bersama James Wan dan Jason Blum melalui Blumhouse Atomic.

Paramount Pictures dan Blumhouse Atomic akan mendanai serta memproduksi film tersebut, sementara Paramount menangani distribusi internasional.

Detail cerita masih dirahasiakan, tetapi proyek ini menjadi kelanjutan dari waralaba yang telah memiliki tujuh film dan menghasilkan lebih dari 900 juta dolar AS secara global.

Dua pengumuman jadwal tersebut memperlihatkan strategi Paramount dalam mengembangkan waralaba populer untuk pasar bioskop.

G.I. Joe akan menjadi salah satu proyek aksi besar yang disiapkan untuk 2028, sedangkan Paranormal Activity diarahkan untuk memanfaatkan momentum musim Halloween pada 2027.

Kini, penggemar kedua film tersebut tinggal menantikan informasi lanjutan mengenai cerita, trailer, dan materi promosi resminya.