Bradley Cooper Bintangi Film G.I. Joe, Paramount Tetapkan Jadwal Tayang Oktober 2028

JawaPos.com - Paramount Pictures umumkan perubahan jadwal sejumlah proyek film terbarunya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah film G.I. Joe versi terbaru yang dibintangi Bradley Cooper.

Film adaptasi dari lini mainan populer Hasbro tersebut akan hadir di bioskop pada 20 Oktober 2028. Pengumuman ini sekaligus memberikan kepastian mengenai waktu perilisan proyek yang sebelumnya masih dalam tahap pengembangan.

Mengutip laporan Deadline, film G.I. Joe akan disutradarai Danny McBride, yang juga menulis skenario bersama Jeff Fradley dan John Carcieri.

Bradley Cooper dipercaya memerankan Duke, salah satu karakter ikonik sekaligus pemimpin lapangan dalam kelompok G.I. Joe. Meski demikian, Paramount masih merahasiakan detail cerita dan jajaran pemeran lainnya.

Proyek ini akan menghadirkan pendekatan baru terhadap waralaba G.I. Joe yang telah berkembang melalui mainan, komik, serial animasi, hingga film layar lebar.

Produksi film melibatkan Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, dan Zev Foreman dari Hasbro Entertainment. Kehadiran Cooper sebagai Duke diharapkan membawa daya tarik tersendiri bagi penggemar lama maupun penonton baru.

Selain G.I. Joe, Paramount juga mengubah jadwal perilisan film horor terbaru dari waralaba Paranormal Activity. Film yang sebelumnya direncanakan tayang pada 21 Mei 2027 tersebut kini dipindahkan ke 22 Oktober 2027, bertepatan dengan periode menjelang Halloween. Film ini disutradarai Ian Tuason dan dibintangi Chase Yi, Sonia Mena, serta Maya Da Costa.

Proyek Paranormal Activity terbaru melibatkan sejumlah nama besar di industri horor. Oren Peli, kreator film pertama, kembali sebagai produser bersama James Wan dan Jason Blum melalui Blumhouse Atomic.