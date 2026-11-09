Makin Seru, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Terlibat dalam Pertarungan Sengit di The Perfect Lie

JawaPos.com - Untuk penonton, bersiaplah untuk adegan menegangkan antara Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin dalam episode terbaru The Perfect Lie.

Dikutip dari Soompi, Senin (9/11), drama ini menjadi ajang reuni bagi Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin, yang sebelumnya pernah beradu akting dalam serial populer Dr. Romantic 10 tahun lalu.

The Perfect Lie menyoroti kencan pertama Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok) dan Kang Ji Sun (Seo Hyun Jin) tampak berjalan dengan manis.

Namun keesokan harinya, Kang Ji Sun justru melaporkan Min Joon Ho ke polisi atas tuduhan kekerasan seksual.

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Di episode kedua, keduanya memberikan keterangan yang saling bertentangan kepada polisi, dan hasil tes pendeteksi kebohongan menunjukkan bahwa Kang Ji Sun-lah yang diduga berbohong.

Meski demikian, episode ketiga drama ini mengungkap sisi lain dari Min Joon Ho yang belum pernah dilihat penonton sebelumnya.

Tayang pada 7 November pukul 21.50 KST, akhirnya Min Joon Ho cemas memikirkan putranya, Min Hyun Soo (Kang Ji Yong), yang tiba di rumah sakit dalam kondisi terluka.

Kini ia mengetahui bahwa putranya terseret dalam perkelahian dan terluka karenanya, Min Joon Ho pun murka.