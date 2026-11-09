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Penulis: Banu Adikara
Senin, 9 November 2026 | 22.40 WIB

Itterasshai! Bikin Penonton Sedih, Sae Nagatani Curi Perhatian di 'Godzilla Minus Zero'

Aktris cilik Sae Nagatani sebagai Akiko dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO) - Image

Aktris cilik Sae Nagatani sebagai Akiko dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)

JawaPos.com - Godzilla Minus Zero tidak hanya menyuguhkan aksi pertarungan brutal dua kaiju. Lebih dari sekadar duel akbar Godzilla versus King Ghidorah yang dibalut efek suara megah nan menggelegar, sekuel dari Godzilla Minus One ini kembali menyajikan drama para lakon di dalamnya yang dieksekusi dengan begitu baik.

Di tengah cerita yang dipenuhi kehancuran dan ketegangan akibat teror monster, aktris cilik Sae Nagatani sukses mencuri perhatian penonton dan memberikan kesan yang mendalam.

Memerankan Akiko, gadis kecil yang diadopsi Koichi Shikishima dan Noriko Oishi di film pertama, Nagatani berhasil membuat air mata beberapa penonton meleleh di akhir film.

Momen itu terjadi saat ia mengucapkan kata "itterasshai" kepada kedua orang tua asuhnya yang masing-masing diperankan Ryunosuke Kamiki dan Minami Hamabe.

Dalam bahasa Jepang, itterasshai adalah kata yang lazim digunakan untuk mengantar seseorang pergi, dengan harapan orang yang pergi tersebut akan kembali lagi.

Momen ini menjadi kian emosional karena kata-kata itu terlontar saat Koichi dan Noriko memutuskan untuk meninggalkannya di panti asuhan agar tidak kena imbas menjadi buronan militer Amerika Serikat dan pihak-pihak lain yang menginginkan kemampuan spesial Noriko untuk memanggil Godzilla.

Untuk diketahui, Nagatani sendiri sudah mengemban peran sebagai Akiko sejak di Godzilla Minus One. Saat itu, bocah kelahiran 3 Januari 2020 itu masih berusia 3 tahun.

Kembali terlibat di Godzilla Minus Zero saat berusia 6 tahun, ada perkembangan signifikan dari Nagatani sebagai aktris cilik. 

Dalam film pertama, Nagatani masih balita dan belum memiliki banyak dialog. Sementara dalam Godzilla Minus Zero, karakter tersebut sudah lebih besar dan mendapat porsi dialog yang jauh lebih banyak.

Editor: Banu Adikara
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