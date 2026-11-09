Makna Minus Nol dalam Judul 'Godzilla Minus Zero' Terungkap, Ternyata Berkaitan dengan Matematika

Godzilla Minus Zero. (TOHO)
JawaPos.com - Di balik kesuksesan besar yang tengah didulang di layar lebar, judul Godzilla Minus Zero ternyata masih memunculkan tanda tanya di benak banyak penonton.
Setelah rilisan prekuelnya yang berjudul Godzilla Minus One (2023), penggunaan kata minus yang disandingkan dengan angka nol terasa paradoks.
Pasalnya, di kalangan awam, angka nol selama ini dikenal sebagai angka netral. Dia tidak bisa disebut angka positif dan juga tidak pernah menjadi angka negatif.
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Sutradara Takashi Yamazaki menjelaskan makna di balik judul film terbarunya tersebut. Menariknya, istilah Minus Zero yang digunakan bukan sekadar permainan kata, melainkan merujuk pada konsep matematika tentang bilangan negatif yang mendekati nol sebagai sebuah limit.
Penjelasan itu disampaikan Yamazaki dalam konferensi pers Godzilla Minus Zero di New York Film Festival (NYFF) beberapa waktu lalu.
Yamazaki mengatakan, dalam sejumlah bidang matematika, tanda minus yang ditempatkan di depan nol dapat menggambarkan proses mendekati nilai nol.
"Dalam bidang matematika tertentu, terkadang ada tanda minus di depan angka nol. Menurut saya, maknanya adalah mendekati angka ini, mendekati limit, mendekati angka nol. Itulah yang saya pikirkan ketika membuat film ini," jelas Yamazaki.
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Ia kemudian menghubungkan konsep tersebut dengan perjalanan keluarga Koichi Shikishima yang menjadi pusat cerita Godzilla Minus Zero.
Setelah mengalami kehancuran dan trauma akibat perang serta serangan Godzilla dalam film sebelumnya, keluarga tersebut berusaha kembali menuju kehidupan yang lebih normal.
"Saya pikir judul ini bisa memiliki banyak makna. Namun, keluarga ini, keluarga Shikishima, sedang menuju dan mendekati batas nol, seperti kembali ke keadaan netral dalam banyak hal. Bagi saya, perasaan itulah yang tergambarkan dalam Godzilla Minus Zero, karena mereka belum benar-benar sampai di sana. Mereka masih dalam proses untuk mendekatinya," ujar Yamazaki.
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