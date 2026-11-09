10 K-Drama November 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, Bertabur Bintang Populer

The Remarried Empress (x @soompi)
JawaPos.com - November jadi bulan yang menarik bagi penggemar drama Korea karena menghadirkan berbagai serial dengan genre beragam.
Mulai dari romansa kerajaan, komedi romantis, kisah vampir, hingga thriller investigasi, sejumlah judul baru siap meramaikan layar kaca dan layanan streaming.
Kehadiran aktor populer seperti Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Park Min Young, Yook Sung Jae, hingga Lee Min Ki semakin menambah antusiasme penonton. Dilansir allkpop, berikut 10 drama Korea yang tayang sepanjang November 2026.
Drama fantasi-romantis ini dibintangi Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young. Ceritanya mengikuti Navier, seorang permaisuri yang harus menghadapi pengkhianatan suaminya, Kaisar Sovieshu, setelah sang kaisar jatuh cinta kepada Rashta.
Alih-alih menyerah pada keadaan, Navier memilih memperjuangkan masa depannya dengan merencanakan pernikahan bersama Pangeran Heinrey dari Kerajaan Barat. Intrik istana dan perebutan kekuasaan menjadi daya tarik utama serial ini.
Mengusung unsur fantasi dan komedi, drama ini merupakan spin-off sitkom Korea populer Hello, Francesca yang dirilis pada 2005.
Ceritanya berpusat pada Pi Na Young, seorang vampir yang datang dari Rumania dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah biasa tanpa membongkar identitas aslinya.
Han Soo A, Kim Hyun Jin, dan Lee Seung Gyu menjadi pemeran utama dalam kisah yang memadukan kehidupan remaja dengan dunia supernatural.
Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin beradu akting dalam komedi romantis tentang seorang pencari kerja bernama Gong Yu Il yang tiba-tiba menjadi manajer aktor terkenal Tak Mu I. Kehidupan Yu Il berubah ketika ia harus terlibat dalam berbagai aktivitas sang bintang.
Di balik popularitasnya, Tak Mu I ternyata menyimpan luka emosional akibat pengalaman menjadi korban penguntitan. Kedekatan keduanya perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih personal.
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