Younghoon THE BOYZ dan Luda WJSN Hadirkan Kisah Cinta Beda Zaman di Wi-Fi Love in the Palace

Younghoon dan Luda (x @soompi)
JawaPos.com - Teknologi modern dan kehidupan kerajaan era Joseon akan bertemu dalam film terbaru berjudul Wi-Fi Love in the Palace.
Film ini dibintangi Younghoon THE BOYZ dan Luda WJSN yang akan membawa penonton menyaksikan kisah cinta lintas waktu dengan sentuhan smartphone, tablet, dan koneksi Wi-Fi.
Poster utama yang baru dirilis pun langsung memperlihatkan perpaduan unik antara dunia modern dan suasana kerajaan Korea pada masa lampau.
Mengutip laporan Soompi, Younghoon memerankan Tae Pung, seorang seniman webtoon dari era modern yang belum pernah menjalin hubungan asmara.
Sementara itu, Luda dipercaya memainkan karakter So Hyang, seorang dayang istana Joseon yang memiliki impian menjadi selir kerajaan.
Keduanya terhubung melalui kejadian misterius yang memungkinkan komunikasi melintasi perbedaan zaman.
Cerita semakin menarik ketika Tae Pung mulai memberikan saran percintaan kepada So Hyang. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi untuk karya webtoon berikutnya.
Namun, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit ketika Tae Pung mulai merasakan perasaan berbeda kepada perempuan yang berada sekitar 200 tahun di masa lalu.
Kim Dong Jun turut bergabung sebagai Raja Yi Hwi, penguasa Joseon yang awalnya dikenal berhati dingin. Kehadiran So Hyang perlahan membuat sang raja membuka diri dan menunjukkan sisi emosionalnya.
Situasi ini menghadirkan dinamika cinta segitiga antara Tae Pung yang memberikan arahan dari masa depan dan Yi Hwi yang berada langsung di sisi So Hyang.
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