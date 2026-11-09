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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.20 WIB

Dari Hospital Playlist hingga The Sound of Magic, Ini 6 K-Drama Bertema Musik

Hospital Playlist (x @hallyuforums) - Image

Hospital Playlist (x @hallyuforums)

JawaPos.com - Musik dan drama Korea menjadi perpaduan menarik yang mampu menghadirkan pengalaman menonton lebih emosional.

Tidak hanya menyuguhkan kisah percintaan, sejumlah K-drama juga mengangkat perjalanan musisi, persahabatan dalam sebuah band, hingga perjuangan mengejar impian di tengah berbagai tekanan kehidupan.

Alunan piano, permainan biola, serta penampilan panggung menjadi bagian penting yang memperkuat cerita. Dilansir Soompi, berikut enam rekoemendasi drama Korea bertema musik yang layak masuk daftar tontonan.

1. Four Hands, Two Sonatas

Dibintangi Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri, drama ini mengambil latar sekolah menengah seni yang dipenuhi persaingan serta ambisi para musisi muda.

Kang Pio merupakan pianis berbakat yang harus menghadapi rival baru ketika Choi Jeong Yo bergabung dengan sekolah tersebut.

Di sisi lain, Hong Jae In, seorang pemain viola, menyimpan kekaguman terhadap Pio sejak kecil. Persaingan, perasaan cinta, dan tekanan untuk menjadi musisi terbaik menjadi bagian utama cerita. Drama ini menarik karena memperlihatkan perjuangan di balik bakat musik yang luar biasa.

2. Do You Like Brahms?

Drama yang dibintangi Park Eun Bin dan Kim Min Jae ini mengisahkan Chae Song Ah, mahasiswa yang berjuang mewujudkan impiannya menjadi pemain biola profesional.

Perjalanannya tidak mudah karena berbagai hambatan membuatnya mempertanyakan kemampuan sendiri. Ia kemudian bertemu Park Joon Young, pianis terkenal yang memiliki kehidupan berbeda dengannya.

Hubungan keduanya berkembang menjadi romansa lembut di tengah tekanan dunia musik klasik. Perpaduan permainan piano dan biola menjadi daya tarik yang memperkuat emosi setiap adegan.

3. Twinkling Watermelon

Mengusung cerita fantasi, musik, dan perjalanan waktu, Twinkling Watermelon mengikuti Eun Gyeol, seorang siswa yang secara misterius kembali ke masa lalu setelah mengunjungi toko musik.

Editor: Hanny Suwindari
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