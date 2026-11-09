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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.19 WIB

Joy dan Kim Hyun Jin Siap Bikin Baper Lewat Drama Romantis One of a Kind Romance

Joy (x @soompi) - Image

Joy (x @soompi)

JawaPos.com - Joy Red Velvet akan sapa penonton melalui drama romantis terbaru berjudul One of a Kind Romance. Ia beradu akting dengan Kim Hyun Jin untuk menghadirkan kisah cinta antara perempuan biasa yang sedang mencari pekerjaan dan seorang aktor papan atas.

Keduanya juga berbagi cerita mengenai karakter yang diperankan serta pengalaman membangun suasana romantis dalam drama tersebut.

Mengutip laporan Soompi, Joy mengaku tertarik bergabung karena cerita drama ini menggambarkan dua orang dengan latar belakang berbeda yang perlahan memahami luka dan kekurangan satu sama lain.

Ia memerankan Gong Yu Il, perempuan yang tetap berusaha menjalani hidup dengan ceria meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Menurut Joy, sikap positif karakter tersebut bukan sekadar kepribadian yang ceria, melainkan bentuk kekuatan batin untuk bertahan menghadapi kenyataan.

Kim Hyun Jin memerankan Tak Mu I, aktor terkenal yang menyimpan luka emosional akibat pengalaman menjadi korban penguntitan. Ia mengaku memperhatikan seberapa dekat naskah drama dengan cerita webtoon aslinya.

Kim Hyun Jin juga tertarik mengeksplorasi berbagai sisi Tak Mu I, mulai dari sosoknya ketika bekerja sebagai selebritas, kehidupan sehari-hari, hingga sikapnya saat berada di dekat orang yang disukai.

Keduanya juga memberikan perhatian khusus pada adegan romantis yang menjadi bagian penting cerita. Kim Hyun Jin mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan sutradara dan para pemain lain untuk menciptakan momen yang lebih mendebarkan sekaligus menarik.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan perkembangan hubungan Gong Yu Il dan Tak Mu I secara alami.

One of a Kind Romance diadaptasi dari webtoon dan mengikuti pertemuan tak terduga antara Gong Yu Il dan Tak Mu I. Yu Il yang awalnya hanya ingin menjalani kehidupan sederhana justru menjadi manajer pribadi sang aktor.

Editor: Hanny Suwindari
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