Joy dan Kim Hyun Jin Siap Bikin Baper Lewat Drama Romantis One of a Kind Romance

Joy (x @soompi)
JawaPos.com - Joy Red Velvet akan sapa penonton melalui drama romantis terbaru berjudul One of a Kind Romance. Ia beradu akting dengan Kim Hyun Jin untuk menghadirkan kisah cinta antara perempuan biasa yang sedang mencari pekerjaan dan seorang aktor papan atas.
Keduanya juga berbagi cerita mengenai karakter yang diperankan serta pengalaman membangun suasana romantis dalam drama tersebut.
Mengutip laporan Soompi, Joy mengaku tertarik bergabung karena cerita drama ini menggambarkan dua orang dengan latar belakang berbeda yang perlahan memahami luka dan kekurangan satu sama lain.
Ia memerankan Gong Yu Il, perempuan yang tetap berusaha menjalani hidup dengan ceria meskipun menghadapi berbagai kesulitan.
Menurut Joy, sikap positif karakter tersebut bukan sekadar kepribadian yang ceria, melainkan bentuk kekuatan batin untuk bertahan menghadapi kenyataan.
Kim Hyun Jin memerankan Tak Mu I, aktor terkenal yang menyimpan luka emosional akibat pengalaman menjadi korban penguntitan. Ia mengaku memperhatikan seberapa dekat naskah drama dengan cerita webtoon aslinya.
Kim Hyun Jin juga tertarik mengeksplorasi berbagai sisi Tak Mu I, mulai dari sosoknya ketika bekerja sebagai selebritas, kehidupan sehari-hari, hingga sikapnya saat berada di dekat orang yang disukai.
Keduanya juga memberikan perhatian khusus pada adegan romantis yang menjadi bagian penting cerita. Kim Hyun Jin mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan sutradara dan para pemain lain untuk menciptakan momen yang lebih mendebarkan sekaligus menarik.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan perkembangan hubungan Gong Yu Il dan Tak Mu I secara alami.
One of a Kind Romance diadaptasi dari webtoon dan mengikuti pertemuan tak terduga antara Gong Yu Il dan Tak Mu I. Yu Il yang awalnya hanya ingin menjalani kehidupan sederhana justru menjadi manajer pribadi sang aktor.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022