TREASURE Bakal Tampil di Music Bank? Ini Jadwal Promosi Lagu Terbaru 'SHOCK'

JawaPos.com - TREASURE akan perlihatkan penampilan penuh energi melalui lagu terbaru mereka, 'SHOCK'.

Setelah resmi melakukan comeback dengan merilis digital single pada 2 November 2026, grup besutan YG Entertainment tersebut akan memulai promosi di sejumlah program musik Korea Selatan.

Momen yang paling dinantikan adalah penampilan perdana dengan koreografi lengkap 'SHOCK' yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November.

Mengutip laporan allkpop, TREASURE akan tampil di program 'Show! Music Core' pada 7 November. Penampilan tersebut menjadi panggung musik pertama mereka sejak comeback sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan seluruh rangkaian koreografi lagu 'SHOCK'.

Sebelumnya, penggemar telah melihat sebagian konsep penampilan melalui video musik dan konten YouTube 'It's Live'.

Koreografi 'SHOCK' dipersiapkan dengan gerakan yang dinamis, formasi kelompok yang kompak, serta tarian serempak dengan energi kuat.

Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah gerakan pada bagian klimaks lagu yang dirancang untuk memberikan kesan lebih intens.

TREASURE juga akan menggunakan mikrofon genggam saat tampil, sehingga kemampuan vokal dan rap secara langsung menjadi salah satu daya tarik panggung mereka.

Setelah tampil di 'Show! Music Core', TREASURE dijadwalkan melanjutkan promosi melalui program SBS 'Inkigayo' pada 8 November 2026.