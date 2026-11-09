5 Fakta Film Animasi John Wick, Keanu Reeves Kembali Ungkap Masa Lalu Sang Pembunuh Bayaran

JawaPos.com - Lionsgate berikan lampu hijau untuk produksi film animasi John Wick yang kembali melibatkan Keanu Reeves.

Kabar ini menjadi angin segar bagi penggemar aksi tersebut karena film terbaru ini akan bawa penonton menyelami masa lalu sang pembunuh bayaran legendaris.

Berdasarkan laporan Deadline, proyek yang sebelumnya diumumkan pada CinemaCon 2025 tersebut kini resmi bergerak maju dengan Keanu Reeves kembali mengisi suara karakter ikoniknya. Berikut lima fakta menarik tentang film animasi John Wick yang patut dinantikan.

1. Keanu Reeves Kembali Memerankan John Wick

Keanu Reeves dipastikan kembali terlibat dalam semesta John Wick, tetapi kali ini bukan melalui penampilan live-action. Aktor tersebut akan mengisi suara karakter John Wick dalam film animasi sekaligus bertindak sebagai produser.

Keterlibatan Reeves menjadi daya tarik tersendiri karena karakter Baba Yaga selama ini identik dengan penampilannya dalam empat film utama.

2. Mengangkat Kisah Impossible Task

Film ini akan menjadi prekuel yang mengambil latar waktu sebelum kejadian dalam film pertama. Ceritanya berpusat pada Impossible Task, sebuah misi berbahaya yang harus diselesaikan John Wick untuk membebaskan dirinya dari kewajiban terhadap High Table.

Misi tersebut mengharuskannya menghabisi seluruh rival dalam satu malam. Keberhasilan menjalankan tugas itu menjadi jalan bagi John untuk meninggalkan kehidupan sebagai pembunuh bayaran dan hidup bersama Helen, perempuan yang dicintainya.