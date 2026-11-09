5 Fakta Studio The Pout-Pout Fish Siapkan 7 Film Animasi Baru untuk Pasar Global

The Pout Pout Fish (variety)
JawaPos.com - Studio animasi Australia Like a Photon Creative, yang dikenal melalui film The Pout-Pout Fish, mengumumkan rencana besar dengan menyiapkan tujuh film animasi layar lebar terbaru.
Proyek ambisius ini dikembangkan melalui kerja sama dengan perusahaan distribusi internasional Sola Media menjelang penyelenggaraan American Film Market (AFM).
Menurut laporan Variety, kerja sama tersebut mencakup hak distribusi internasional untuk seluruh proyek, sementara Maslow Entertainment memperoleh hak distribusi di Australia dan Selandia Baru. Berikut lima fakta menarik mengenai ekspansi studio animasi tersebut.
1. Siapkan Tujuh Film Animasi Baru
Like a Photon Creative tengah memperluas portofolio dengan tujuh film animasi yang ditujukan untuk penonton keluarga di berbagai negara.
Proyek-proyek tersebut akan mendapatkan dukungan pembiayaan produksi dari Elevate Production Finance dan Alceon Entertainment Partners.
Menariknya, jajaran film baru ini diproyeksikan dapat menciptakan hingga 1.000 lapangan pekerjaan di Australia dan Irlandia, sekaligus memperkuat industri animasi di kedua negara.
2. Familiar Menjadi Proyek Pertama yang Diumumkan
Salah satu film yang pertama kali diperkenalkan adalah Familiar, sebuah cerita orisinal yang dikembangkan langsung oleh Like a Photon Creative bersama perusahaan Irlandia Elephant Goldfish.
Film ini mengambil latar Ironclaw Academy, sebuah akademi tempat hewan pendamping para penyihir menjalani pelatihan untuk menjadi sahabat sekaligus pelindung mereka.
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