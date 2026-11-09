Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Mustika Pertiwi
Selasa, 10 November 2026 | 01.36 WIB

Film Pasukan 1000 Janda Angkat Perjuangan Laksamana Malahayati, Tayang 12 November 2026

Poster Film Pasukan 1000 Janda tayang 12 November 2026 di Bioskop. (Instagram @pasukan1000janda) - Image

Poster Film Pasukan 1000 Janda tayang 12 November 2026 di Bioskop. (Instagram @pasukan1000janda)

 
JawaPos.com - Film Pasukan 1000 Janda mengangkat kisah perjuangan perempuan Aceh dalam melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-16. Terinspirasi dari sosok Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Balee, film ini memadukan cerita sejarah dengan pendekatan aksi fantasi. 
 
Berlatar di Selat Malaka pada 1599, film ini mengisahkan armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis yang menyerang wilayah Aceh. Serangan tersebut menghancurkan desa-desa dan merenggut nyawa para lelaki yang mempertahankan tanah mereka, meninggalkan para perempuan dalam kehilangan. 
 
Alih-alih menyerah pada keadaan, para perempuan itu memilih bangkit dan mengangkat senjata. Mereka membentuk pasukan yang kemudian dikenal sebagai Inong Balee, kelompok perempuan yang berjuang mempertahankan tanah Aceh sekaligus melindungi keluarga mereka. 
 
 
Dalam kisah tersebut, Laksamana Malahayati menjadi sosok sentral yang memimpin perjuangan. Tokoh ini dikenal dalam sejarah sebagai laksamana perempuan asal Aceh yang memimpin perlawanan terhadap kekuatan asing, termasuk armada Belanda. 
 
Film ini dibintangi Atiqah Hasiholan sebagai Laksamana Malahayati. Sejumlah aktor lain yang turut terlibat antara lain Cut Mini, Emil Kusumo, Muzakki Ramadhan, Syaura Salsabila, Ully Triani, Fergie Brittany, Tasha Siahaan, dan Vincent Verhaag. 
 
 
Disutradarai sekaligus ditulis oleh Archie Hekagery, Pasukan 1000 Janda tidak dimaksudkan sebagai penggambaran sejarah secara sepenuhnya faktual. Archie memilih pendekatan fantasi untuk mengadaptasi fragmen sejarah ke dalam bentuk hiburan populer yang dapat menjangkau penonton muda. 
 
Film produksi Manara Films ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. 
Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perankan Gema di Film Pasukan 1.000 Janda, Syaura Salsabila Belajar Dialek Aceh dan Berlatih Pedang - Image
Music & Movie

Perankan Gema di Film Pasukan 1.000 Janda, Syaura Salsabila Belajar Dialek Aceh dan Berlatih Pedang

Rabu, 4 November 2026 | 00.02 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore