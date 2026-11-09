Film Pasukan 1000 Janda Angkat Perjuangan Laksamana Malahayati, Tayang 12 November 2026

JawaPos.com - Film Pasukan 1000 Janda mengangkat kisah perjuangan perempuan Aceh dalam melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-16. Terinspirasi dari sosok Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Balee, film ini memadukan cerita sejarah dengan pendekatan aksi fantasi.

Berlatar di Selat Malaka pada 1599, film ini mengisahkan armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis yang menyerang wilayah Aceh. Serangan tersebut menghancurkan desa-desa dan merenggut nyawa para lelaki yang mempertahankan tanah mereka, meninggalkan para perempuan dalam kehilangan.

Alih-alih menyerah pada keadaan, para perempuan itu memilih bangkit dan mengangkat senjata. Mereka membentuk pasukan yang kemudian dikenal sebagai Inong Balee, kelompok perempuan yang berjuang mempertahankan tanah Aceh sekaligus melindungi keluarga mereka.

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Dalam kisah tersebut, Laksamana Malahayati menjadi sosok sentral yang memimpin perjuangan. Tokoh ini dikenal dalam sejarah sebagai laksamana perempuan asal Aceh yang memimpin perlawanan terhadap kekuatan asing, termasuk armada Belanda.

Film ini dibintangi Atiqah Hasiholan sebagai Laksamana Malahayati. Sejumlah aktor lain yang turut terlibat antara lain Cut Mini, Emil Kusumo, Muzakki Ramadhan, Syaura Salsabila, Ully Triani, Fergie Brittany, Tasha Siahaan, dan Vincent Verhaag.

Disutradarai sekaligus ditulis oleh Archie Hekagery, Pasukan 1000 Janda tidak dimaksudkan sebagai penggambaran sejarah secara sepenuhnya faktual. Archie memilih pendekatan fantasi untuk mengadaptasi fragmen sejarah ke dalam bentuk hiburan populer yang dapat menjangkau penonton muda.

Film produksi Manara Films ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026.