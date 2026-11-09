Film 'Lagi Probation' Gambarkan Kerasnya Persaingan Dunia Kerja

JawaPos.com - Mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu tantangan bagi anak muda yang baru memasuki dunia profesional. Namun, memperoleh pekerjaan belum tentu menjamin posisi yang aman. Persaingan untuk mempertahankannya justru menjadi persoalan yang diangkat dalam film 'Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa, Sih?'.

Film produksi BASE Entertainment tersebut mengisahkan enam pekerja muda yang harus bersaing mendapatkan status karyawan tetap. Dibintangi oleh Aurora Ribero, Rey Bong, Arafah Rianti, Lutfi Afansyah, Daffa Wardhana, serta Gabriella Ekaputri.

Cerita berpusat pada Bintang (Aurora Ribero), perempuan muda yang berjuang mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup dan membantu keluarganya. Kesempatan datang ketika ia diterima menjalani masa probation di sebuah perusahaan bumbu dapur.

Di tempat kerja tersebut, Bintang bertemu lima rekan dengan karakter dan latar belakang berbeda. Mereka adalah Bima si Cumlaude (Rey Bong), Velma si Asbun (Arafah Rianti), Damai si cari muka (Lutfi Afansyah), Mika si pewaris (Daffa Wardhana), dan Claudia si robot korporat. (Gabriella Ekaputri).

Keenamnya awalnya membangun hubungan sebagai rekan kerja. Namun, situasi berubah setelah perusahaan mengumumkan bahwa hanya satu orang yang akan lolos masa probation dan diangkat menjadi karyawan tetap.

Kesempatan tersebut membuat hubungan antar karyawan berada dalam situasi yang tidak mudah. Kerja sama yang sebelumnya terjalin perlahan berubah menjadi persaingan. Setiap orang memiliki motivasi masing-masing untuk mempertahankan pekerjaannya.

Bagi Bintang, pekerjaan bukan hanya tentang membangun karier. Ia juga harus memikirkan kondisi ekonomi keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru. Di sisi lain, biaya pendidikan sang adik turut menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Konflik tersebut memperlihatkan tekanan yang dihadapi pekerja muda ketika memasuki dunia profesional. Persaingan, tuntutan untuk menunjukkan kemampuan, hingga ketidakpastian status pekerjaan menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Film drama komedi ini disutradarai Archie Hekagery, yang turut menulis skenario bersama Rifki Ardisha. Cerita yang diadaptasi dari buku berjudul ' Lagi Probation' karya Samuel Ray dengan Shanty Harmayn, Aoura Lovenson Chandra, dan Tanya Yuson sebagai produser.

Melalui enam karakter dengan persoalan berbeda, film ini membawa realitas dunia kerja ke dalam cerita komedi. Persoalan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan ambisi memperoleh pekerjaan, tetapi juga kebutuhan ekonomi dan upaya mempertahankan kehidupan yang lebih stabil.

Film 'Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa, Sih?' dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026.