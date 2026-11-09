Aksi King Nassar di Konser Lost in The Jungle, Tampil Megah Berbalut Busana Karya Ivan Gunawan

King Nassar menggunakan busana karya Ivan Gunawan di Konser Lost In The Jungle di Senayan Jakarta, pada Sabtu (7 /11). (Instagram @ivan_gunawan)
JawaPos.com – Penyanyi dangdut King Nassar berhasil mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang penuh energi di konser bertajuk Lost in The Jungle, yang digelar di Senayan, Jakarta pada (7/11/2026). Tidak hanya membawakan aksi panggung yang memukau, Nassar sukses memukau penonton berkat busana mewah berdetail megah yang melekat di tubuhnya.
Di balik kemegahan busana tersebut, terdapat tangan dingin desainer tanah air, Ivan Gunawan. Nama Ivan Gunawan yang sudah tidak asing lagi di industri mode Indonesia terbukti kembali memberikan sentuhan magicnya dalam menunjang penampilan panggung sang pelantun Seperti Mati Lampu tersebut
Menariknya, kostum panggung yang luar biasa mewah ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Ivan Gunawan hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk menyelesaikan seluruh detail rumit dari busana megah tersebut. Perjuangan di balik terciptanya busana spektakuler ini diungkapkan langsung oleh Ivan Gunawan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Secara visual, desain kostum ini mengusung atasan berupa cropped jacket lengan panjang dengan potongan bahu yang tegas (structured shoulders). Bagian kerahnya mengusung model tegak (stand collar) yang dihiasi detail payet emas pada bagian tepinya.
Jaket tersebut juga bertabur ribuan kristal serta payet hitam berkilau, menciptakan efek kilap yang memukau saat terkena sorotan lampu panggung konser. Untuk bawahan, Nassar mengenakan celana panjang slim-fit atau tailored trousers hitam polos yang senada untuk memberikan kesan rapi serta mempertegas siluet tubuhnya.
Puncak kemegahan dari busana ini terletak pada bagian belakang berupa jubah atau ekor gaun panggung yang menjuntai dramatis di lantai (sweeping train) sepanjang 7 meter. Terpasang mulai dari area pinggang hingga punggung bawah, jubah tersebut memadukan bordir emas (gold embroidery), lace atau netting bertekstur transparan, serta hiasan manik-manik mewah berkilau.
Efek dramatis kian terasa ketika King Nassar merentangkan kedua tangannya di atas panggung. Kain jubah yang lebar terbuka secara maksimal, menampilkan keindahan visual megah yang membuat penampilannya terlihat semakin hidup dan spektakuler.
Perpaduan warna hitam dan emas terbukti sukses memancarkan aura bercahaya dan memesona di bawah tata cahaya panggung konser, sekaligus memperkuat karakter panggung King Nassar yang selalu totalitas dalam memberikan penampilan terbaik bagi para penggemarnya.
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Jawa Pos
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