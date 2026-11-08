Park Ji Hwan, Jo Bok Rae Perankan Film Korea Bertajuk Sal Saeng Bu, yang dibintangi Jung Woo Sung

Pemeran FIlm Sal Saeng Bu. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Tahukah kamu, Park Ji Hwan, Jo Bok Rae bergabung dengan Jung Woo Sung, Jung Sung Il, dan Wi Ha Joon di film Korea aksi sejarah berjudul Sal Saeng Bu.
Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), berasal dari webtoon, Sal Saeng Bu merupakan film aksi sejarah, bercerita tentang Baek Yi Hwa yang kehilangan segalanya selama peristiwa Pembersihan Gyeyu (Gyeyu Purge).
Ia kemudian menempuh jalan balas dendam untuk membunuh Han Myeong Hoe, sosok paling berkuasa di Dinasti Joseon yang meraih kekuasaannya dengan cara tak baik.
Sal Saeng Bu sendiri bermakna sebuah daftar target pembunuhan yang disusun oleh Han Myeong Hoe untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.
Aktor Jung Woo Sung memerankan tokoh sentral Han Myeong Hoe, Jung Sung Il berperan sebagai Ban Seok, ia balas dendam bersama organisasi rahasia Hwajeopmong karena kebencian terhadap Han Myeong Hoe.
Sementara itu, Wi Ha Joon menjadi Pangeran Agung Suyang, Baek Yoon Sik memberikan kesan berwibawa sebagai Ji Hak, seorang pandai besi.
Choi Gwi Hwa memerankan Yoon Gyeom yang kejam, orang kepercayaan terdekat Han Myeong Hoe, Park Ji Hwan berperan sebagai Park Paeng Nyeon, anggota kunci dari kelompok Enam Menteri Martir (Six Martyred Ministers).
Selain itu, Choi Moo Sung bergabung sebagai Baek Mu Han, seorang pendekar pedang sekaligus teman Han Myeong Hoe yang menemui nasib tragis
Ko Chang Seok berperan sebagai Kim Jong Seo, jenderal legendaris yang dikenal sebagai "Macan Besar dari Utara
Kemudian ada Jo Bok Rae memerankan Yu Hyeol Mok, pemimpin kelompok pembunuh yang berdarah dingin, Choi Daniel menjadi Seong Sam Mun, film ini tayang di bioskop pada tahun 2027, tungguin ya
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