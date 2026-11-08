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Penulis: Aulia Ramadhani
Senin, 9 November 2026 | 01.42 WIB

Nantikan! Shin Min Ah, Lee Jin Uk, dan Yoo Teo Beradu Akting di Drama Wed Thurs Fri

Shin Min Ah, Lee Jin Uk, dan Yoo Teo. Sumber Foto: Soompi - Image

Shin Min Ah, Lee Jin Uk, dan Yoo Teo. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dengan pemeran bertabur bintang, Shin Min Ah, Lee Jin Uk akan meramaikan drama Korea Wed Thurs Fri.

Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), beri angin segar, drama ini mengisahkan tentang cinta pertama yang kembali hadir setelah 12 tahun.

Akan menceritakan sebuah restoran bernama Wed Thurs Fri, yang hanya buka pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat.

Menghadirkan tema cinta, pengampunan, dan pertumbuhan diri, Jung Dong Yoon menjadi sutradaranya, dimana ia dikenal lewat serial Gyeongseong Creature dan Stove League.

Makin seru, naskah ini ditulis oleh Joo Hyun, penulis drama The World of the Married, Kang Eun Kyung, penulis serial Dr. Romantic, turut berpartisipasi sebagai kreator.

Nantinya Shin Min Ah akan memerankan Cha Eun Soo, seorang wanita yang kembali untuk menemui cinta pertamanya, sosok yang ia tinggalkan 12 tahun lalu sembari menyembunyikan niat aslinya.

Setelah hubungan mereka berakhir, ia sempat menjalani hidup sebagai istri dari pria lain yang menarik perhatian.

Aktor Lee Jin Uk memerankan Kim Dong Woo, koki di restoran Wed Thurs Fri, cinta pertama yang gagal ia pertahankan membuatnya menjalani hidup dengan menutup diri

Ia hanya bekerja tiga hari dalam seminggu, sementara empat hari sisanya ia habiskan tanpa melakukan apa pun.

Namun, rutinitas tenangnya terusik ketika Cha Eun Soo, cinta pertamanya dari 12 tahun silam, tiba-tiba muncul di restorannya.

Editor: Hanny Suwindari
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