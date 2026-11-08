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Penulis: Aulia Ramadhani
Senin, 9 November 2026 | 01.40 WIB

Perankan Drama One of a Kind Romance, Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin Ceritakan Pemikiran Mereka

Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin. Sumber Foto: Soompi - Image

Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Menarik untuk disaksikan, Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin ungkap pemikiran mereka mengenai kerja sama dalam drama romansa mendatang, One of a Kind Romance

Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), tayang perdana pada 9 November pukul 18.00 KST, drama ini mengisahkan tentang Gong Yu Il (Joy dari Red Velvet), seorang wanita biasa yang sedang mencari pekerjaan.

Serunya, ia secara tak terduga menjadi manajer bagi Tak Mu I (Kim Hyun Jin), seorang bintang papan atas yang memiliki luka emosional akibat insiden penguntitan.

Gong Yu Il mendambakan kehidupan biasa dan Tak Mu I menemukan kekuatan untuk terus melangkah melalui sebuah novel yang ditulis Gong Yu Il bertahun-tahun lalu

Saat ditanya mengapa ia memilih proyek ini, Joy mengungkapkan, “Hal yang paling menyentuh hati saya adalah proses di mana dua orang yang sangat berbeda bertemu.”

Gong Yu Il mengatakan, “Menurut saya, ia sosok yang menyenangkan dan patut dikagumi karena tetap menjalani hidup dengan sikap ceria, bahkan saat dihadapkan pada situasi sulit.”

Kim Hyun Jin mengungkapkan bahwa ia sangat memperhatikan seberapa setia drama ini mengikuti alur webtoon aslinya.

Di sisi lain, Joy menyoroti kemampuan Gong Yu Il untuk tidak pernah kehilangan keceriaannya, dalam situasi apa pun.

Ia menambahkan, “Saya berusaha menampilkan sisi santai dan menyenangkan dari Gong Yu Il secara alami, sembari tetap memperhatikan sisi rentan yang sesekali muncul.”

Mengenai adegan di mana Tak Mu I secara terbuka menunjukkan kasih sayangnya kepada Gong Yu Il, ia menambahkan, “Saya bekerja sama dengan sutradara dan rekan-rekan lainnya di lokasi syuting.”

Editor: Hanny Suwindari
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