Raungan King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero' Terinspirasi Suara Rusa, Elang hingga Harimau

King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)
JawaPos.com - Raungan menyeramkan King Ghidorah dalam Godzilla Minus Zero ternyata tidak dibuat hanya dengan mengandalkan efek suara monster ala kadarnya.
Sutradara Takashi Yamazaki mengungkap bahwa suara naga berkepala tiga musuh bebuyutan Godzilla tersebut merupakan gabungan dari berbagai rekaman hewan, mulai dari rusa, elang, hingga harimau, serta suara manusia.
Pendekatan itu menarik karena sejalan dengan konsep biologis King Ghidorah dalam film. Makhluk tersebut dikisahkan mengalami perubahan bentuk setelah menyerap materi genetik berbagai hewan di hutan sebelum akhirnya menjelma menjadi naga berkepala tiga.
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Dalam wawancara dengan IndieWire, Yamazaki menjelaskan bahwa tim produksi menggabungkan sejumlah rekaman suara hewan dengan rekaman King Ghidorah dari film-film terdahulu.
Hasilnya menjadi karakter suara baru yang tetap mempertahankan identitas klasik sang kaiju, tetapi memiliki interpretasi lebih modern.
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"Kami melihat berbagai pustaka suara dan juga menggunakan beberapa rekaman Ghidorah terdahulu, kemudian mencampurkannya dengan rekaman hewan seperti rusa, elang, harimau, bahkan beberapa suara manusia. Saya ingin mempertahankan citra Ghidorah yang asli, tetapi menambahkan interpretasi modern. Rasanya memang cocok jika auman Ghidorah merupakan gabungan dari berbagai makhluk berbeda," kata Yamazaki.
Menurut Yamazaki, pencarian suara yang tepat tidak berhenti pada pemilihan sumber rekaman. Tim juga harus memastikan karakter auman tersebut terdengar meyakinkan ketika diperdengarkan dalam lingkungan nyata.
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Karena itu, proses desain suara King Ghidorah turut melibatkan eksperimen akustik di sebuah bendungan. Tim produksi memutar suara monster melalui pengeras suara berukuran besar, kemudian merekam pantulan dan gema yang dihasilkan struktur bendungan.
Yamazaki mengatakan, mereka ingin menangkap bagaimana suara monster menyebar ke lingkungan sekitarnya, termasuk pepohonan dan udara terbuka.
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